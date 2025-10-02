突厥文化交融的友谊：哈萨克与匈牙利友好关系如何深化发展

远方的亲人：兄弟情谊的新篇章

自哈萨克斯坦独立以来，其多边外交战略开启了新的篇章。特别是在平衡东西方关系的目标下，与欧洲国家的互动显著增加。在这一关键时期，匈牙利以开放的姿态迎接哈萨克斯坦，双方展现了兄弟般的情谊。1993年，哈萨克斯坦在匈牙利设立了其中欧地区首个大使馆，同时在哈萨克斯坦多个城市建立了匈牙利的领事机构。

过去三十年，两国政治对话不断深化，经济项目与文化人文交流也取得了显著进展。去年，两国庆祝建立战略伙伴关系十周年，匈牙利已成为哈萨克斯坦在欧盟内的重要战略伙伴。

在国际组织中，双方合作同样密切。目前，哈萨克斯坦与匈牙利在联合国、突厥国家组织、欧洲安全与合作组织等平台上共同推进合作。匈牙利在突厥国家组织中拥有观察员地位，今年5月在布达佩斯举办的突厥国家组织非正式峰会进一步拉近了历史渊源深厚的两国关系。若匈牙利成为该组织正式成员，双方政治联系无疑将更加紧密。

两国议会也在积极拓展合作框架。在国际议会联盟和欧洲委员会议会大会等平台上，两国议员始终相互支持。近年来，突厥国家议会大会通过的决议也展现了合作的高效性。

近年来，两国领导人频繁互访。2023年，匈牙利总理维克托·欧尔班对哈萨克斯坦进行正式访问。同年，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统对匈牙利进行了国事访问。每次会晤都在友好氛围中进行，并达成了重要协议。

文化纽带的力量

哈萨克斯坦与匈牙利因突厥文化和游牧民族特性而紧密相连。这种文化上的亲近使匈牙利成为哈萨克斯坦在欧洲最亲密的伙伴之一。尽管身处欧洲文明交汇的中心，匈牙利始终坚守其传统与兄弟情谊，并通过经济合作进一步巩固这份联系。一个显著例证是匈牙利积极参与了在哈萨克斯坦举办的第五届世界游牧民族运动会。

两国语言与文化认知的相似性进一步拉近了彼此的距离。尽管相隔数千公里，历史根脉从未断裂。匈牙利领导人多次重申这一观点。

总统塔马什·舒约克曾表示：

“我们的文化联系源远流长，匈牙利人对哈萨克斯坦人民的生活方式非常熟悉。‘阿拉木图’在匈牙利语中听起来格外动听，因为我们也将苹果称为‘alma’。”

过去十年，匈牙利政府持续为哈萨克斯坦学生提供奖学金机会。通过“匈牙利奖学金计划”（Stipendium Hungaricum），数千名哈萨克斯坦学生在欧洲接受高等教育。今年，匈牙利再次为哈萨克斯坦学生提供了250个奖学金名额，已有超过2000名学生提交申请。此外，哈萨克斯坦欧亚国立大学有匈牙利教师教授匈牙利语，而匈牙利某大学也开设了哈萨克语课程并推动了“钦察学”研究。近期，两国还签署了外交学院合作协议。

匈牙利政坛概览

欧洲国家的政治体制各具特色，匈牙利也不例外。作为议会制共和国，匈牙利形成了成熟的政党竞争与选举文化。总统职位更多具有象征意义，实际政治决策由总理主导。立法权归属单院制的国家议会，行政权则由多党派组成的政府行使。目前，执政党为维克托·欧尔班领导的“菲迪斯党”。

现任总统塔马什·舒约克的职业生涯始于琼格拉德县法院的书记员工作，之后在多个政治与法律机构任职。2014年至2016年，他在匈牙利宪法法院担任多个职务，并最终升任宪法法院主席。2024年，菲迪斯党与基督教民主党联盟推举舒约克为总统候选人，自此他担任匈牙利总统。

经贸合作：七个月增长27%

2023年，哈萨克斯坦与匈牙利双边贸易额达到2亿美元，同比增长6%。今年前七个月，贸易额同比增长27%，突破1.5亿美元。两国正积极推进合资企业、建设新生产设施以及在交通、物流和数字化领域的合作。目前，双方在机械制造、农业和物流领域实施了16个联合投资项目，总值约7亿美元。

出口与进口多元化也在稳步推进。哈萨克斯坦向匈牙利出口丙烯聚合物、鱼类、铁路车辆部件、胶合板、电话设备、土方机械及装饰性化妆品等；匈牙利则向哈萨克斯坦出口药品、食品、专用设备和除草剂等。

自2005年以来，匈牙利对哈萨克斯坦经济投资超过3.7亿美元，未来目标更高。去年，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统访匈期间表示，哈萨克斯坦准备在95个商品品类上扩大出口，并达成多项合作协议，涵盖经贸、能源、油气、交通和教育等领域。此外，双方同意设立哈萨克斯坦-匈牙利投资基金。

匈牙利企业正计划在哈萨克斯坦建设工厂。National Capital Holding、UBM Group和L.A.C Holding等公司已启动在哈萨克斯坦的业务。为确保这些项目顺利推进，双方计划在布达佩斯建立联合物流中心。

油气与农业：匈牙利企业的重点领域

两国企业在长期项目上合作紧密，尤其在交通物流和原材料开采领域。例如，哈萨克斯坦与匈牙利L.A.C. Holding公司计划于2026年在布达佩斯建设多式联运终端，以整合跨里海国际运输路线与泛欧运输网络，助力哈萨克斯坦货物更便捷进入欧洲。

匈牙利MOL油气公司在油气开采领域表现突出。该公司在“罗日科夫”油田投资2亿美元，已开采5口井，累计生产超过3亿立方米天然气和20万吨凝析油。未来，哈萨克斯坦、匈牙利和中国计划合作开发“别列佐夫”油田。

农业在匈牙利GDP中占比7-9%，若加上食品工业及农业机械制造，占比可达13-14%。这一经验对哈萨克斯坦具有重要借鉴意义。因此，哈萨克斯坦政府积极欢迎匈牙利UBM Group进入本地市场。该公司计划在哈萨克斯坦建设四座饲料和预混料生产工厂。

未来展望

分析人士认为，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与塔马什·舒约克的会晤将涉及多项重要议题，包括匈牙利核电站干式冷却技术的应用等。然而，重点仍将放在现有项目的推进上。年初，匈牙利外交与贸易部长彼得·西亚托在接受哈萨克国际通讯社采访时提到，制药业是未来合作的重要方向。匈牙利一家主要制药公司在哈萨克斯坦市场排名第九，正考虑在当地建厂，这将吸引更多匈牙利投资。此外，匈牙利对参与哈萨克斯坦高速公路收费系统项目表现出浓厚兴趣，相关谈判正在进行。

哈萨克斯坦则希望推动稀有金属、水资源、农业及环保领域的合作。去年，托卡耶夫总统访匈时明确指出：

“我们应充分利用稀有金属、水资源和农业的潜力，扩大商品种类，引进创新技术，加强能源、数字化和交通领域的合作。这将为双方伙伴关系开辟新方向。”

未来几天，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统与塔马什·舒约克总统将讨论深化战略伙伴关系的前景，并共同出席2025年数字桥论坛的全体会议。此次会晤不仅将彰显两国深厚的民族友谊，也将传递相互支持的诚意。通过经济合作，突厥血脉相连的两国将开启新的发展篇章。

【编译：木合塔尔·木拉提】