阿拉湖景区问题引发总统关注 政府紧急部署整改措施

会议听取了副总理叶尔梅克·阔设尔巴耶夫和旅游与体育部部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫关于阿拉湖旅游区发展现状的报告。报告内容还涵盖了全国主要旅游景区夏季度假服务和设施组织情况，包括旅游基础设施建设、服务质量提升以及游客安全保障等方面的问题。

别克帖诺夫责成各州州长和相关部委负责人加强工作，并就相关问题下达了一系列具体任务。

为加快推进整改落实并协调地方工作，政府副总理阔设尔巴耶夫和旅游与体育部长穆尔扎波森诺夫将前往相关地区进行实地调研。调研结束后，将根据实际情况对失职官员提出问责建议。

此外，会议还审议了阿拉木图山区旅游景区集群发展项目。该项目被列为国家优先实施的重要投资项目之一。项目首阶段将重点建设电力、燃气、污水管网、公路等基础设施，同时对周边区域进行绿化和景观美化，为打造世界级旅游胜地奠定基础。项目还计划推动夏季旅游服务体系建设，引入可持续发展原则，实现环境数字化监测，并确保旅游设施具备无障碍使用条件。

据此前报道，哈萨克斯坦总统助理兼新闻秘书鲁斯兰·杰勒德拜10日在社交平台上表示，鉴于公众针对阿拉湖旅游接待情况提出大量投诉，托卡耶夫总统对该地旅游区准备不足的问题表示关切，并要求政府予以重视。

【编译：阿遥】