哈萨克斯坦代表团访问法国 共商核能项目建设与国际标准协作

由哈萨克斯坦原子能署署长阿勒玛斯阿达姆·萨特哈利耶夫率领的哈方代表团日前在对法国进行工作访问期间，于巴黎同法国政府部门及核能领域领先企业的代表举行了一系列双边会谈。

在同法国电力集团（EDF）、法马通（Framatome）以及欧安诺（Orano）等知名企业领导层的谈判中，双方重点从经济效益及长期可持续性角度，探讨了法国企业参与哈萨克斯坦核能项目实施的可能性及其合作前景。

在会见法国核安全与辐射防护局(ASNR)领导层时，双方审议了核能领域国家规制、确保核与辐射安全、以及根据国际原子能机构（IAEA）建议和国际标准进行经验交流等相关问题。双方一致强调规制机构保持制度独立性的重要性，并表示愿进一步发展专家层面的协作。

此外，人力资源潜力的开发受到了特别关注。在同法国国际核能研究所(I2EN)执行主任举行的会谈中，双方探讨了为哈萨克斯坦民用核能领域培养专业人才的方案。法方提交了旨在开发人才潜力的支持计划初步构想，双方商定将共同制定人才培养合作路线图。

访问期间，代表团还同法国欧洲与外交部，以及经济、财政和工业、能源与数字主权部的代表进行了会晤。双方就扩大双边经济与投资合作、加强工业协作等议题交换了意见。

此次巴黎系列会谈再次印证了哈萨克斯坦与法国在深化核能领域战略伙伴关系，以及共同实施重大项目方面的双向意愿。

【编译：阿遥】