哈萨克斯坦代表团由哈萨克斯坦共和国国家奥委会主席根纳季·戈洛夫金率领。蒙古国国家奥委会第一副主席乔伊日格瓦·纳兰巴塔尔及秘书长巴达尔-乌干·恩赫巴特出席了会谈。

会谈期间，双方讨论了发展双边协作的各种可能性，重点审议了两国体育组织间扩大合作伙伴关系、起草并签署合作备忘录等事宜。此外，双方还就落实体育领域的共同倡议交换了意见。

—我们始终对相互协作持开放态度，高度评价邻国间的良好关系，并十分珍视两国人民的友谊。我相信，这种系统化的协作发展将激活经验交流，拓展合作范畴，并为奥林匹克运动的发展注入新动力，-戈洛夫金表示。

为表彰戈洛夫金为发展体育事业及加强国际协作所作出的贡献，蒙古国方向其颁发了蒙古国奥委会"Алтан Очир"勋章。

会谈结束时，双方表示愿继续保持建设性对话，并进一步加强在体育领域的合作伙伴关系。

访问期间，哈萨克斯坦代表团还参观了蒙古国奥委会奥林匹克博物馆，详细了解了蒙古国体育事业的发展历程及该国运动员取得的卓越成就。

【编译：阿遥】