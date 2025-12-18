文化和信息部长：在哈萨克斯坦无人因职业活动遭受迫害

“今天，国际组织人权观察（Human Rights Watch）呼吁‘停止对哈萨克斯坦记者施压’。但这一呼吁显然源于对实际情况的不完整了解。近期，为将某些刑事案件国际化，有人故意传播‘酷刑’等无根据信息。其中被追究责任者包括媒体领域代表。”巴拉耶娃在社交媒体写道。

部长指出，自2022年起，哈萨克斯坦系统推进媒体与信息领域立法完善。这些改革旨在提升记者职业地位并加强其法律保护。

“尽管如此，信息空间仍频现‘对记者与媒体系统性施压’的声明。某些刑事案件当事人及其辩护人指控调查期间遭受酷刑。此类无证据声明正误导公众及外国维权组织。”她写道。

部长强调，任何侵犯人权结论必须基于具体事实、证据与法律要求。

“不能容忍基于情绪或吸引关注的行动。国家视言论自由与媒体自由为宪法及国际义务确立的核心价值。然而，言论自由不等于无视法律或逃避责任。这一原则为所有法治国家共有。”她说。

文华和信息部部长，记者活动、媒体工作及具体刑事案件均在法律框架内审查，严格遵守程序规范，确保无罪推定与辩护权。

“在哈萨克斯坦，无人因职业活动遭受迫害。将调查与程序行动描绘为对言论自由施压，是故意扭曲公众舆论。”巴拉耶娃强调。

部长表示，相关的这些案件与特定观点或编辑政策无关，而是涉及个别公民的具体违法行为，由有权机关依法审查。

她指出，文化与信息部在职权范围内，随时准备保护记者权利，确保案件公平公开审理。

“我呼吁国际组织、媒体与社会在调查结束前勿仓促下结论。传播未证实信息及向调查机关施压，可能损害国内稳定。若法院证实被告有罪，其必将依法承担相应责任。”部长说。

【编译：木合塔尔·木拉提】