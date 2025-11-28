普京：哈俄边境货车拥堵问题将于年底前得到解决

普京在结束对吉尔吉斯斯坦访问后的记者会上表示，受其指示，欧亚经济联盟框架内的海关机构近期开始在途径道路上开展突击检查。

- “事实证明，大量货物、卡车和货运车辆在没有任何文件的情况下通过哈俄边境。这属于‘黑色进口’。” - 他说。

普京强调，尽管俄罗斯与哈萨克斯坦拥有共同的关税区、共同市场以及资本与商品的自由流通机制，但每一辆跨境货车仍必须持有哈俄双方统一要求的完整文件。

这些文件应详细说明车辆所载货物的具体内容，明确指出货物的收货方，并能清楚体现货物进入俄罗斯境内时应缴纳的关税和增值税情况。

普京表示，他已与哈萨克斯坦总统哈斯穆–卓玛尔特·托卡耶夫就打击从哈萨克斯坦进入俄罗斯的非法进口达成一致，双方将联合采取措施。

- “我们就此问题进行了讨论。托卡耶夫总统完全理解，没有任何异议。我们一致同意采取一切必要措施，保障目前滞留在哈萨克斯坦境内的货车能够驶入俄罗斯。我们的海关机构也同意确保货物价值如实申报，并明确最终收货方。之后我们将逐步放行这些货车。” - 普京说。

普京对哈俄边境的货车拥堵问题将在今年年底前得到解决表示了信心。

值得一提的是，近日哈萨克斯坦交通部、边防局以及多部门已先后对边境口岸进行检查，并在欧亚经济委员会平台提出相关问题。俄外交部也回应称，两国正通过现有机制协同处理通关压力，努力恢复口岸正常通行秩序。

