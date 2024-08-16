托卡耶夫总统参访阔什市文理学校

这所位于阔什市新开发区的学校是由“波拉特·沃铁穆拉托夫基金会”通过私人投资建设，随后移交给当地教育部门管理。该校按照“舒适学校”国家项目标准建设，目前有2700名学生在此分两班制学习。

学校设施齐全，拥有280座的礼堂、360座的食堂、两个体育馆以及信息学、化学、物理、生物、技术和音乐等多个学科的现代化教室。



该校校长迪达尔·阿斯哈若娃介绍，学生不仅能接受优质的教育，还能在“统一教育项目”框架下免费参与各种课外活动，如体育训练班、国际象棋、九宫棋、舞蹈、合唱、钢琴及冬不拉等课程。

在参访过程中，总统还详细了解了学校的机器人技术、手机摄影、汽车驾驶模拟学习及外语教室，并走访了学校图书馆，与教师和学生进行了亲切交谈。

托卡耶夫总统在讲话中指出：

- 如果我们希望哈萨克斯坦成为一个先进的国家，就必须学习机器人技术等新兴领域。这些对我们的未来非常重要。希望我们的孩子们成为知识渊博的人。

最后，托卡耶夫总统为学校教职工送上了祝福，并赠送了他自己撰写的《忆我的父亲（Әке туралы ой-толғау）》一书，以及一辆哈萨克斯坦制造的巴士，以表达对学校的支持。

Фото: Акорда

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【编译：达娜】