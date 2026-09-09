游牧文明遗产｜哈萨克斯坦马匹数量居世界第四 中亚第一

（哈萨克国际通讯社讯）作为游牧文明的重要象征，马在哈萨克民族的历史、文化和生活方式中占据着特殊地位。如今，这一延续千年的传统正与现代畜牧业发展相结合。哈萨克斯坦不仅是中亚地区马匹数量最多的国家，在全球也位居前列。

9月6日落幕的第六届世界游牧民族运动会上，哈萨克斯坦运动员再次展现了在传统民族体育项目中的实力。据哈萨克斯坦旅游和体育部数据，国家代表团共获得74枚奖牌，其中包括32枚金牌、20枚银牌和22枚铜牌。哈萨克斯坦选手在长距离赛马、马上拾银等多个项目中表现突出。

这些成绩的取得，也与哈萨克斯坦长期以来重视传承游牧先民留下的传统文化、持续支持马产业发展密切相关。近年来，哈萨克斯坦马匹数量一直稳居世界前列。

440万匹：哈萨克斯坦马匹数量居世界第四

根据联合国粮食及农业组织（FAO）数据，截至2024年底，全球马匹数量最多的五个国家分别为墨西哥、巴西、蒙古国、哈萨克斯坦和中国。

其中，墨西哥拥有640万匹马，位居全球第一；巴西以570万匹排名第二，蒙古国以470万匹排名第三。哈萨克斯坦拥有440万匹马，位居世界第四，中国则以350万匹排名第五。

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从中亚地区来看，哈萨克斯坦的领先优势更加明显。

世界游牧民族运动会的首倡国吉尔吉斯斯坦位居全球第17位，2024年拥有55.35万匹马。乌兹别克斯坦以28.3万匹位居全球第30位，塔吉克斯坦以9.2万匹位居第51位。中亚地区马匹数量最少的是土库曼斯坦，为2.76万匹。

这意味着，哈萨克斯坦马匹数量不仅位居世界前列，同时稳居中亚地区首位。

五年增加150万匹，哈吉差距进一步扩大

如果把时间跨度进一步拉长，哈萨克斯坦马产业近年来的发展趋势更加明显。

2020年至2025年，哈萨克斯坦马匹数量从310万匹增加至460万匹，五年间增加约150万匹，增幅约48.4%。其中，2021年的年度增幅达到11.2%。2024年，马匹数量增长13%，达到440万匹。2025年增速放缓至6.7%，马匹数量进一步增至460万匹。

同期，吉尔吉斯斯坦的马匹数量虽然也有所增加，但整体变化相对有限。2020年，该国拥有53.96万匹马，到2025年增至56.6万匹，五年累计增幅仅为4.9%。

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从长期趋势来看，自2020年以来，哈萨克斯坦马匹数量一直是吉尔吉斯斯坦的5至8倍。随着哈萨克斯坦马匹存栏量持续增加，两国之间的差距也进一步扩大。

这意味着，哈萨克斯坦不仅在马匹总量方面明显领先吉尔吉斯斯坦，在增长速度方面同样保持优势。

从南到北，马产业遍布哈萨克斯坦

哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦马产业发展水平存在差异，与多方面因素有关，其中之一是两国自然地理条件和国土面积存在较大差距。

哈萨克斯坦国土面积超过270万平方公里，而吉尔吉斯斯坦国土面积约为20万平方公里。广阔的国土和大面积牧场，为哈萨克斯坦发展马匹养殖提供了重要基础。

根据哈萨克斯坦国家统计局和吉尔吉斯斯坦国家统计委员会的数据，从地区分布来看，两国马产业呈现出不同特点。

2025年，吉尔吉斯斯坦马匹主要集中在国土面积较大的纳伦州、奥什州和伊塞克湖州，马匹数量分别达到14.92万匹、10.08万匹和10.02万匹。

相比之下，哈萨克斯坦马匹养殖分布更加广泛，并非只集中在南部或西部地区。即使在一些大型工业州，农场也积极从事马匹养殖。

其中，突厥斯坦州以49.99万匹位居全国首位，阿拜州拥有40.93万匹，阿克托别州为39.97万匹，卡拉干达州为39.9万匹。

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从地区分布可以看出，马产业在哈萨克斯坦具有较为广泛的发展基础。与各州相比，阿斯塔纳、阿拉木图和奇姆肯特等直辖市的马匹数量明显较少，这主要与大城市难以提供大面积牧场有关。

从35亿到262亿坚戈：马产业投资明显增长

除了自然条件和传统畜牧业基础，持续的资金投入也是推动哈萨克斯坦马产业发展、巩固其在中亚领先地位的重要因素。

相关投资不仅用于扩大马匹养殖规模，还用于建设新设施、改造现有设施以及购置机械设备和运输工具。

哈萨克斯坦国家统计局数据显示，近年来马匹养殖业固定资产投资总体明显增加，但不同年份之间存在较大波动。这与该行业资本投入的特点有关。农场经营者建设新设施、购置设备或一次性大规模购入牲畜时，往往需要集中投入较大规模资金。

2020年，哈萨克斯坦马匹养殖业固定资产投资为35亿坚戈。两年后，相关投资规模增加至70亿坚戈。

2023年，马匹养殖业投资大幅攀升至490亿坚戈，达到近年来最高水平。2024年，相关投资回落至104亿坚戈，较上一年下降约4.7倍。

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2025年，马匹养殖业投资再次明显回升，达到262亿坚戈。

从全球第四的马匹存栏规模，到五年增加约150万匹，再到覆盖全国多个地区的养殖格局和持续投入的产业资金，哈萨克斯坦延续至今的马文化，正在传统游牧文明遗产与现代畜牧业发展之间形成新的连接。