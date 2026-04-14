塔什干伊斯兰文明中心获吉尼斯认证 成为全球最大同类博物馆

颁证仪式上，吉尼斯世界纪录官方代表兼认证官谢伊达·苏巴希现场确认，该综合体符合国际标准。活动吸引了项目建筑师、设计师及参与建设的施工人员出席，证书被授予中心科学委员会成员。

苏巴希表示，该项目将历史文化遗产与现代博物馆技术有机融合，不仅是规模最大的博物馆之一，同时也是促进文化对话的重要平台。

项目总建筑师阿卜杜卡霍尔·图尔季耶夫指出，中心的建筑设计体现了乌兹别克斯坦丰富的文化底蕴以及面向世界的开放姿态。目前，该中心已成为地区访问量最高的文化与科研场所之一，每日接待游客约5000人。

中心主任菲尔达夫斯·阿卜杜哈利科夫表示，这一荣誉是对数百名专业人员辛勤付出的肯定，同时特别指出乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫在项目实施过程中发挥的重要作用。

据介绍，该综合体占地约10公顷，建筑长度为161米、宽118米，穹顶高度达65米，总建筑面积超过5万平方米。

【编译：木合塔尔·木拉提】