哈萨克斯坦文化日将在卡塔尔举行

此次文化活动是在哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对卡塔尔进行国事访问期间两国元首达成的协议框架下举办。该活动旨在进一步加强哈萨克斯坦和卡塔尔之间的人文合作，并在国际舞台上推广哈萨克斯坦民族文化。

据了解，主要活动将在多哈的达尔布·萨吉文化历史中心举行。活动内容包括盛大音乐会、主题音乐会、展览和教育活动，旨在展示哈萨克斯坦的传统和现代艺术。尤其将重点呈现民族音乐和舞蹈、应用艺术和美术、舞台文化元素，以及民族服饰。

文化日框架下，2月4日将举办一场由哈萨克斯坦艺术家参与的盛大音乐会。音乐会将由库尔曼加兹哈萨克国立音乐学院哈萨克民族乐器乐团和比尔利克舞蹈团联袂演出。演唱者包括哈萨克斯坦人民艺术家阿里舍尔·卡里莫夫、哈萨克斯坦功勋劳动者梅德特·肖塔巴耶夫、扎丽娜·阿尔滕巴耶娃和玛丽亚·穆德里亚克，以及达仁国家青年奖获得者阿斯哈尔·穆合亚特、鲁合娅·巴伊杜克诺娃、拉苏尔·扎尔马甘别托夫、纳齐姆·萨金泰等著名文化人士。音乐会曲目将涵盖哈萨克斯坦古典音乐遗产、民歌以及现代交响乐改编作品。

2月6日，民族民俗乐团“Joshy”将举办一场独奏音乐会。该艺术团体将用传统乐器演奏民歌和库伊（kyui），并进行现代改编。

此外，在文化日框架内，特别注重推广民族传统和体育运动。

届时，哈萨克斯坦文化艺术界的知名人士、创意团体、传统艺术大师、工匠和厨师将出席活动。活动将为观众举办讲座和大师班，旨在加深他们对国家文化遗产和创造潜力的了解。

【编译：小穆】