哈萨克斯坦文化日将在俄罗斯举行

10月10日至11月23日期间，莫斯科新特列季亚科夫画廊将举办《哈萨克艺术瑰宝》展览，展出来自阿布勒罕·哈斯帖夫国家艺术博物馆的43件知名画家作品，同时还将展示来自俄罗斯特列季亚科夫画廊藏品中的17幅油画与11件雕塑作品。该展览将全面呈现哈萨克艺术的独特魅力与民族精神。

作为文化日活动的重要部分，哈萨克斯坦电影展映周也将在莫斯科“波克隆卡”影院举行。

10月13日，俄罗斯国家小剧院将上演哈萨克国家音乐戏剧院以托列恩·阿布迪克作品为基础改编的心理剧《理智的较量（Парасат майданы）》。该剧以人类的内心冲突与精神价值为主题，展现了哈萨克戏剧的深度与思想性。

文化日系列活动的重头戏将于11月12日在俄罗斯国家大剧院举行。届时，来自哈萨克斯坦的知名艺术家将奉献一场盛大的音乐会。该活动将在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对俄罗斯进行国事访问期间举办，具有重要的外交与文化意义。

活动期间，俄罗斯与哈萨克斯坦的文化界名人、学者、作家、外交使团、艺术团体以及哈萨克侨民代表都将出席，共同见证两国文化交流的新篇章。

【编译：达娜】