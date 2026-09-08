诺贝尔文学奖得主莫言题写“阿斯塔纳——中亚明珠”

（哈萨克国际通讯社讯）中国诺贝尔文学奖得主莫言今年6月访问哈萨克斯坦后，创作并发布了一系列与阿斯塔纳及哈萨克诗歌有关的书法作品，其中题写“阿斯塔纳——中亚明珠”，并以诗歌形式记录对哈萨克斯坦首都的印象。

中国资讯平台潮新闻（TideNews）发布了莫言访问阿斯塔纳期间拍摄的照片以及其近期创作的书法作品。此次哈萨克斯坦之行是莫言应哈萨克斯坦作家联盟正式邀请，参加哈中互办文化年框架下相关活动。

相关照片和书法作品刊登在潮新闻“窑变”栏目。该栏目为莫言与书法家王振共同参与的艺术项目专栏，主要展示创作旅行及艺术作品。

访问阿斯塔纳期间，莫言拍摄了多处城市地标，包括“巴伊铁列克”观景塔、NURBANK大楼以及“光明世界”未来能源博物馆等。

莫言还专门为阿斯塔纳创作书法作品，题写“阿斯塔纳——中亚明珠”。作品上同时题注：“丙午五月，访哈萨克斯坦新都阿斯塔纳”，并署名。

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在此次访问期间，莫言还创作了一首题为《新都北疆》的七言诗，以中国古典诗歌形式描绘阿斯塔纳成为哈萨克斯坦首都后的发展变化，以及城市在萨雷阿尔卡草原上的快速成长。

莫言在阿斯塔纳与哈萨克斯坦文学界人士交流时坦言，自己目前对哈萨克文学了解还不够深入。

他说，翻译成中文的哈萨克文学作品数量仍然较少。此次访问结束后，他将寻找并阅读更多已经译成中文的哈萨克作家作品。

此后，莫言还以书法形式书写了阿拜·库南拜吾勒诗句的中文译文，包括“世界犹如海洋，时代犹如劲风。前浪如兄长，后浪如兄弟。”等内容。

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