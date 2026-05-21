托卡耶夫：文化支持已成为国家宪法义务 将设立“珍贵遗产”国家奖

（哈萨克国际通讯社讯）5月21日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在文化和艺术工作者表彰仪式上发表讲话，向全国文化艺术领域从业人员致以节日祝贺，并就国家文化发展、历史遗产保护、阅读文化推广以及人工智能教育等议题发表讲话。

托卡耶夫指出，文化是民族精神与国家认同的重要支柱，一个能够守护自身文化与精神价值的国家，才能真正拥有崇高地位与光明未来。

总统表示，目前哈萨克斯坦正在推进深层次、系统性国家改革，其目标不仅是建设强大先进的国家，也包括为年轻一代创造更加广阔的发展空间。

他特别提到，今年3月，全国民众一致支持宪法改革，文化与艺术界人士也积极参与其中。他强调，新宪法是国家独立与国家体制不可动摇的保障，其中明确体现了国家利益与人民愿景。

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托卡耶夫表示，新宪法特别强调了历史文化遗产保护的重要性，如今支持文化事业已经成为国家的宪法义务。

总统介绍称，近年来政府持续改善文化工作者社会保障。过去5年，相关从业人员工资已实现翻倍增长；从今年起，国家艺术奖学金金额也将提高一倍。

他指出，仅去年一年，全国就新建61处文化设施，并对250多家文化机构进行维修升级。此外，3家博物馆被授予“国家级”地位。

托卡耶夫还提议，授予高尔基国立俄罗斯学术戏剧院以及叶尔克加利·拉赫马季耶夫国家爱乐乐团“国家级”称号，并建议授予萨比特·穆卡诺夫州立哈萨克音乐戏剧院“学术剧院”地位。

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在谈及传统文化时，总统强调，应特别重视诗歌吟唱、冬不拉音乐等传统艺术的发展。

他宣布，将设立“珍贵遗产”（Asyl Mura）国家奖，用于支持传统艺术代表人物、推广民族艺术创作并提升传统文化影响力。该奖项将根据相关部委提名，由总统令授予优秀文化艺术工作者。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦文化正在国际舞台获得越来越广泛认可，包括音乐家、演员、画家、舞蹈家以及创意产业从业者，已成为现代哈萨克精神文明的重要代表。

他特别提到，“Silk Way Star”国际歌唱比赛已经成为哈萨克斯坦在海外最具影响力的文化媒体项目之一，也是现代文化外交的重要范例。

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总统还回顾了哈萨克斯坦加入联合国教科文组织（UNESCO）34周年历程。他表示，目前已有近20项哈萨克斯坦物质与非物质文化遗产被列入联合国教科文组织名录，其中包括位于突厥斯坦的霍贾·艾哈迈德·亚萨维陵墓。

托卡耶夫指出，未来相关名单还将继续扩大，政府已责成相关部门继续推进有关工作。

讲话中，总统还提及日前在阿斯塔纳举行的金帐汗国国际学术研讨会。他强调，应以科学、客观方式研究欧亚历史进程，而非让历史被缺乏专业素养的人歪曲利用。

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此外，托卡耶夫还强调，要坚决遏制破坏历史文化遗产和公共设施的野蛮行为。他特别提到，曼格斯套州伊贝克特峡谷近期发生的文化遗址破坏事件，应依法作出严肃处理。

总统同时表示，阅读文化建设是塑造现代文明社会的重要基础。为此，他日前已签署《关于发展阅读文化与建设智慧民族措施》的总统令。

根据该文件，政府将推动“智慧民族”国家理念建设，并实施“年度十佳读者”全国项目，同时推出全民开放的国家数字图书馆平台。

托卡耶夫还透露，自己近期签署了关于在中小学教育体系中推广人工智能技术的总统令。他表示，在当前技术快速发展的背景下，必须尽早让年轻一代适应人工智能时代，否则国家未来将面临严重挑战。

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总统强调，哈萨克斯坦当前的重要任务，是建设“公正、清洁、文明、现代、思想先进”的新哈萨克斯坦。

讲话最后，托卡耶夫宣布向一批文化艺术工作者授予国家荣誉奖章。

其中，长期推广哈萨克传统艺术的歌唱家兼冬不拉演奏家塔季扬娜·布尔米斯特罗娃被授予最高级别“祖国”勋章；哈萨克斯坦人民艺术家玛克帕尔·朱尼斯娃获得二级“雪豹”勋章；米哈伊尔·莱蒙托夫国家俄罗斯戏剧院演员玛丽娜·甘采娃获得三级“雪豹”勋章。

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总统还表示，今年全国共有120名文化与艺术领域工作者获得国家级表彰。

此外，他指出，哈萨克文化是突厥文明不可分割的重要组成部分。今年纳乌鲁兹节期间，他已提出设立“霍贾·艾哈迈德·亚萨维勋章”（Qoja Ahmet Yasaui）倡议，用于表彰为国家发展、突厥团结以及文化合作作出突出贡献的国内外人士。

托卡耶夫透露，该勋章已率先授予土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安以及联合国教科文组织前总干事奥德蕾·阿祖莱。

【编译：木合塔尔·木拉提】