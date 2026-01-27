历史文献与DNA研究揭示哈萨克民族起源与形成路径

哈萨克历史学家、政治学家兼遗传学家扎克斯勒克·萨比托夫（Zhaksylyk Sabitov）近日在接受《阿斯塔纳时报》采访时表示，哈萨克民族作为一个统一的族群—遗传共同体，形成于13世纪末金帐汗国时期。

萨比托夫已发表300余篇学术论文，研究方向涵盖金帐汗国史、哈萨克汗国史以及遗传族谱学。目前，他担任哈萨克斯坦科学与高等教育部下属“术赤兀鲁思研究所”所长。

尽管接受的是政治学教育，但萨比托夫自幼对历史产生浓厚兴趣，尤其关注长期研究不足的领域。他将研究重点确定为金帐汗国、哈萨克汗国以及哈萨克族和欧亚突厥民族的人口遗传学。

萨比托夫指出，哈萨克族并非近代形成的族群，其体质特征和遗传结构源于本地突厥部族——如钦察人、乌古斯人、葛逻禄人和康里人——与来自东亚的突厥—蒙古游牧部族长期融合的结果。

Коллаж: Kazinform/Kazgazeta.kz/Wikipedia

他援引哈萨克著名体质人类学家奥拉扎克·伊斯马古洛夫的研究称，哈萨克人的体质类型早在13世纪就已基本形成。随后，巴什基尔遗传学家拜阿扎特·尤努斯巴耶夫的研究也表明，哈萨克族作为统一的族群—遗传共同体形成于13至14世纪，其结论与历史文献和体质人类学数据高度一致。

萨比托夫表示，当时“哈萨克”这一族名尚未出现，但族群的遗传和人类学特征已经成型。人类学家列昂尼德·亚布隆斯基将现代哈萨克人与古代人群进行对比后发现，其最接近金帐汗国时期的草原游牧居民。

随着人口遗传学的发展，相关结论得到进一步印证。对常染色体和Y染色体的研究显示，约70%至90%的哈萨克男性可追溯至金帐汗国时期的共同父系祖先，许多氏族源自当时的汗国贵族或军事首领。

萨比托夫强调，从历史学和遗传学的双重角度来看，哈萨克民族无疑是金帐汗国的重要历史继承者之一。

Фото: Kazinform

在谈及哈萨克传统族谱“Shezhire（шежіре）”时，萨比托夫指出，这一制度在哈萨克社会中长期具有重要地位，不仅用于记录血缘关系，也影响婚姻规范、社会秩序、权力结构甚至军事组织。

苏联时期，“Shezhire（шежіре）”一度被视为传说或民间神话，但现代遗传学正在为其提供科学验证手段。萨比托夫表示，尽管部分起源叙事带有象征或神话色彩，但多数氏族层级的族谱与遗传数据高度吻合。

他说，遗传族谱学并不能验证每一个细节，但能够有效检验族谱体系的整体可靠性。实践表明，哈萨克各部族的族源记录在很大程度上具有真实的生物学基础。

萨比托夫认为，历史学与DNA研究的结合，为深入理解哈萨克民族的形成历史以及传统文化遗产提供了新的科学工具，也为民族历史研究开辟了更为广阔的空间。

【编译：木合塔尔·木拉提】