托卡耶夫署名文章：哈萨克斯坦与欧盟应构建更具韧性的战略伙伴关系

文章全文如下：

2015年，我们签署了《加强伙伴关系与合作协定》。十年后的今天，欧盟已成为哈萨克斯坦最大的贸易与投资伙伴。

数以千计的欧洲企业在我国持续开展业务，在为欧洲创造收益的同时，也为哈萨克斯坦经济现代化与多元化作出了重要贡献。

这无疑是一项重要成就。但在这样一个快速变化的世界中，这些成果是否足够？我认为远远不够。

我带着清晰的愿景与坚定的信念再次来到布鲁塞尔：哈萨克斯坦与欧盟之间的伙伴关系，其意义已超越以往任何时期。正因如此，我们必须进一步巩固并深化这种关系。

哈欧合作：双方共同的三大战略目标

具体而言，哈萨克斯坦与欧盟合作的下一阶段，应围绕三大关键战略目标展开：第一，提升韧性；第二，扩大各领域互联互通；第三，为民众创造新的机遇。

提出这些目标，是因为过去的地缘政治前提正在发生变化，甚至在某些方面已不再适用。地理与实力因素正在重新回到国际关系的前台。

新一轮竞争正在迅速改变贸易、技术与投资流向。全球供应链再次显现脆弱性，经贸相互依赖也越来越受到国家安全因素的影响。

欧洲深知，在这种环境下，各国要么退回到相互对立的集团体系中，要么就必须构建基于相互尊重与共同利益的新型伙伴关系。

哈萨克斯坦对此感同身受：我们位于各大洲交汇之处，而外交政策始终致力于将这些区域连接起来。

哈萨克斯坦的连接作用正由经济实力所支撑

这种“连接者”角色，正越来越多地由经济实力作为支撑。2025年，哈萨克斯坦经济增长6.5%，国内生产总值达到3060亿美元。

根据国际货币基金组织《世界经济展望》预测，2026年我国GDP有望超过3600亿美元。一个更具规模、更具活力的哈萨克斯坦，意味着欧洲在欧亚大陆核心地带将拥有一位更具能力的伙伴。

每一位旅行者都明白：道路越是不确定，可靠的同行者就越重要。

在充满不确定性的世界中，哈萨克斯坦与欧洲正是彼此依靠的同行者。我们在国际合作中始终坚持平衡、务实与建设性立场。

我们一贯恪守《联合国宪章》，始终优先通过对话与和平方式解决冲突。我们之间或许并非在所有问题上观点一致，但彼此始终相互理解。

“能源安全是我们互信的直观例证”

相互依赖可以增强韧性。以能源领域为例，其战略重要性在短时间内显著上升。如今，哈萨克斯坦提供了欧盟约13%的石油及石油产品进口，以及约16%的天然铀供应。

能源安全正是双方互信、韧性增强以及在动荡环境中依然履行承诺的直观体现。

那么，为什么不能将这一模式拓展到农业领域？粮食安全正成为全球日益重要的战略议题。哈萨克斯坦是全球重要的粮食生产与出口国之一，对于需要多元化供应的欧洲市场而言，潜力巨大。

与此同时，欧洲的专业技术、科技能力与投资，也能够推动我国农业向深加工和高附加值方向发展。

同样，全球经济向可持续发展的转型，也需要前所未有的合作深度。关键原材料、可再生能源技术、能源效率提升以及新兴工业生态体系，正在重新塑造未来竞争格局。

在这些领域，若欧洲提供技术与投资，哈萨克斯坦则可提供资源与工业基础。双方经济都将因此受益，并变得更加稳健。

安全高效的运输路线是战略大动脉

在合作已走过第一个十年的基础上，现在是否正是推动经济关系迈向更高阶段的时刻？从传统“以原材料换投资”的模式，转向在各环节创造附加价值的伙伴关系——包括深加工、技术转移、科研合作与联合企业。

让我们再看互联互通问题。在哈萨克斯坦，我们深知，安全高效的运输通道，如同古代丝绸之路一样，始终是战略动脉。

这也是我们积极推动建设欧洲与亚洲之间“中间走廊”的原因，其发展方向与欧盟“全球门户”战略高度契合。

然而，互联互通的意义远不止于货物流通效率提升。“中间走廊”更应被理解为一个正在形成的系统性基础设施网络，它连接欧洲市场与中亚资源、工业能力与物流潜力。

真正的互联互通，从古代运河、航道到陆路交通，始终通过创造新机遇而发挥作用：整合市场、刺激投资、支持创业并缩短社会距离，把地理优势转化为发展优势。

人工智能、数字治理、创新生态系统与可靠技术

正因如此，伙伴关系必须进一步延伸至未来关键技术领域。人工智能、数字治理、创新生态系统与可靠技术，正迅速成为国家竞争力与韧性的核心要素。

哈萨克斯坦已设定明确目标，通过政务数字化、数据驱动治理以及人工智能投资，建设更加数字化的国家。

我们也将继续与欧洲科技企业密切合作，确保技术进步始终具备包容性、安全性并以人为本。

最重要的是，真正的战略伙伴关系应让公民直接受益。我们在签证政策方面已取得重要进展，使人员往来更加便利，为学生、科研人员、企业家及家庭带来切实好处。

必须在教育、科学和创新领域提高标杆

我们还必须进一步提升教育、科研与创新领域的合作水平。哈萨克斯坦参与“伊拉斯谟+”与“地平线欧洲”项目，已经展示出现有合作的广度，但仍需更多学术交流、联合创新与青年机会。

时间不等人。哈萨克斯坦正以一个处于深度改革阶段的国家姿态，迈向与欧盟伙伴关系的下一个十年。我们坚信，韧性首先源于国内。

我们的新宪法是独立以来的一次重要制度重塑，体现了社会对法治国家、公正治理以及基本人权保障的共同期待。

它进一步巩固了全面政治与经济改革框架，强调“强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”的治理结构。

我们希望合作伙伴与投资者在哈萨克斯坦不仅看到市场机会，也能看到稳定规则、可预测性以及透明、公平的经济治理体系。

过去十年证明，我们有能力成功发展伙伴关系。展望下一个十年，我相信这种伙伴关系应当产生更具实质性的成果。

好消息是，欧洲与哈萨克斯坦已经具备进一步深化合作的大部分工具与资源。剩下的部分，我们将共同创造。