    11:48, 28 八月份 2025 | GMT +5

    文化交流新篇章：阿拜特别展在白俄罗斯开幕

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦文化和信息部新闻处消息，吉德拜—博热勒阿拜故居国家文学博物馆在白俄罗斯明斯克市扬卡·库帕拉国家文学博物馆举办特别展览。

    文化交流新篇章：阿拜特别展在白俄罗斯开幕
    此次展览为纪念哈萨克斯坦伟大诗人阿拜·库南拜吾勒诞辰180周年而筹办。展品涵盖阿拜的原创手稿、生活用品，以及与其精神与创作遗产相关的珍贵文物。

    文化交流新篇章：阿拜特别展在白俄罗斯开幕
    开幕式上，哈萨克斯坦驻白俄罗斯特命全权大使提穆尔·贾克斯勒科夫、白俄罗斯文化部第一副部长德米特里·什利亚赫京，以及多国驻白外交官和官员出席。

    活动期间，曾将穆赫塔尔·阿乌埃佐夫长篇小说《阿拜之路》译成白俄罗斯语的作家米哈伊尔·波兹尼亚科夫，向博物馆赠送了该书的白俄罗斯语译本。

    主办方表示，本次展览不仅是纪念阿拜的重要文化活动，也是哈萨克斯坦与白俄罗斯深化人文交流的契机。展览将持续一个月。

    文化交流新篇章：阿拜特别展在白俄罗斯开幕
    阿拜·库南拜吾勒（1845年8月10日-1904年7月6日）是哈萨克族伟大的思想家、哲学家、民主主义诗人、近代哈萨克书面文学的奠基人，他以纯洁精炼的语言和现实主义手法创作了大量的诗歌、散文、长诗和哲学作品，为哈萨克族的诗歌发展开展了新的道路；以精巧的构思、精炼的语言对哈萨克草原现实生活进行了深刻入理的剖析，并提出了尖锐和具有说服力的评判。

    【编译：阿遥】

