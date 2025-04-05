“阿克套——突厥世界文化之都”活动盛大启幕 总统致信祝贺

总统在信中指出，曼格斯套地区及乌斯秋尔特高原自古便是突厥文明的重要组成部分，这片神圣的土地承载着突厥世界悠久的精神文化遗产。加强各民族间的交流与合作，是所有突厥国家共同的责任。他相信，在这一具有纪念意义的年份中，将举行多场促进突厥国家团结的重要活动，并取得富有成果的决策。他祝愿各方嘉宾幸福安康，突厥世界的团结与繁荣日益巩固。

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“阿克套——突厥世界文化之都”项目由突厥文化国际组织（TÜRKSOY）、哈萨克斯坦文化和信息部、曼格斯套州政府以及阿克套市政府共同支持举办。4月5日晚，盛大的开幕式及音乐会在阿克套隆重举行，吸引了来自五国代表团和约2.5万名观众。仪式通过哈萨克斯坦国家电视台Jibek Joly全程直播，并面向土耳其、阿塞拜疆等突厥语国家同步播出。

本次盛会演出阵容豪华，哈萨克斯坦国际著名歌手迪玛希·库达伊别尔艮登台献唱，乌兹别克斯坦传奇组合“Yalla”、阿塞拜疆歌手罗莎·泽尔盖尔利、吉尔吉斯斯坦歌手米尔别克·阿塔别科夫、哈萨克乐队“Kalifarniya”等人气艺人同台演出，展现突厥世界文化的融合与魅力。

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Фото: Прямая трансляция

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据文化国际组织秘书长苏勒坦·拉耶夫介绍，自即日起至秋季，曼格斯套州将举办29项大型文化活动，包括戏剧、电影、民间艺术、古典音乐、绘画展览、时尚设计、诗歌比赛等，全面展示突厥国家的文化多样性与创新活力。

开幕当天，还正式开放了以哈萨克神话命名的“苏恩·艾格尔”民族村，村内设有展现突厥各国传统文化的展区。土耳其民间工艺大师在现场进行刺绣和大理石雕刻的演示教学，土库曼斯坦代表团则带来富有民族特色的传统地毯、刺绣服饰及饰品，展示各族工艺技艺的独特魅力。

根据活动日程，4月7日至9日将举行“突厥舞蹈韵律”国际舞蹈大赛，5月29日将召开题为“突厥民族文明及其在世界文化中的地位”的国际学术实务会议；6月15日，纪念作曲家努尔吉萨·特连季耶夫诞辰100周年的“曼格斯套旋律”突厥作曲家音乐节也将拉开帷幕。

此外，还将举办第26届TÜRKSOY歌剧日、“MODEL CUP”模特大赛、“草原回响——祖先技艺”手工艺节、第八届突厥民族服饰设计展等活动。

整个年度活动将于11月13日至14日迎来收官，届时将召开TÜRKSOY成员国文化部长常务理事会会议，并举行盛大的闭幕式。

值得一提的是，阿克套是哈萨克斯坦第三座获得“突厥世界文化之都”称号的城市。早在2012年，阿斯塔纳成为哈国首座获此荣誉的城市。此后，突厥文化之都项目先后在土耳其的埃斯基谢希尔、卡斯塔莫努和布尔萨，俄罗斯的喀山，土库曼斯坦的马雷和安瑙，乌兹别克斯坦的希瓦，吉尔吉斯斯坦的奥什，阿塞拜疆的谢基和舒沙，以及哈萨克斯坦的突厥斯坦等城市举行。

【编译：达娜】