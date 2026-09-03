北京哈萨克斯坦文化中心迎来成立一周年

北京哈萨克斯坦文化中心于2025年9月2日举行开馆仪式。哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席活动，并指出该中心的成立对两国人民精神生活具有重要意义。

“这是一个具有历史意义的事件，体现了哈萨克人民对中国人民的真挚敬意，也体现了中国对哈萨克斯坦的友好态度。首先，我要向支持这一倡议的中华人民共和国主席习近平、中国文化和旅游部部长孙业礼，以及为此作出贡献的中哈两国人士表示衷心感谢。”国家元首在贺词中指出。

该文化中心位于北京知名区域的“二十一世纪大楼”内，占地620平方米，设有多个展览区域，集中展示历史文物、考古发现、传统乐器、民族首饰、绘画作品和书籍，为参观者了解哈萨克斯坦丰富的历史和文化遗产提供了一个窗口。

北京哈萨克斯坦文化中心还设有哈萨克语、音乐和创意艺术活动室，以及图书馆和阅览室。馆内收藏有哈萨克作家创作的不同体裁、不同语言的作品，其中也包括中文作品。

文化中心自成立之初便成为促进文化对话、加强两国人文联系的重要场所。中心围绕加强双边合作的热点问题举办圆桌会议，同时面向青年和哈萨克文化爱好者组织各类竞赛。

面向外国人的哈萨克语比赛、阿拜日、纳乌鲁兹节和国家象征日庆祝活动，摄影展、国际象棋比赛、托古兹库玛拉克大师课和民族文学作品推介会，以及围绕宪法改革和哈萨克斯坦国际倡议举行的讨论会——这些只是文化中心成立第一年以来开展的大量活动中的一部分。

“在成立第一年，我们围绕科学、教育、哈萨克语推广以及历史和现代文化遗产展示等主要领域，共举办了约50场文化和教育活动。访客总数超过2万人次，其中最受欢迎的活动是吸引7000人参加的NAURYZFEST文化节。”北京哈萨克斯坦文化中心主任博塔戈兹·瑟尔加巴耶娃介绍说。

她表示，近年来，北京哈萨克斯坦文化中心团队重点拓展的方向之一，是发展数字平台。目前，该中心在中国的微信、抖音、小红书和微博等平台上已拥有5000名关注者，相关内容累计浏览量超过100万次。

日前，在北京哈萨克斯坦文化中心举行了由“环球旅游频道”《环球书画》栏目组织的文化艺术交流活动。活动期间，中国艺术家展示了充分体现中华文化丰富内涵和独特魅力的传统绘画及书法作品。