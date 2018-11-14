WHO抗生素使用量报告显示各国差距达14.5倍

哈通社/阿斯塔纳/11月14日 -- 据共同社报道，世界卫生组织（WHO）12日发布首份关于全球滥用或过量摄入成为问题的抗生素使用量报告。在对65个国家和地区进行调查后发现，2015～2016年每千人单日使用量（DDD）最多的是蒙古，为64.41，最少的是非洲布隆迪，为4.44，两者相差14.5倍。

调查显示，在65个国家中，蒙古、伊朗、土耳其、苏丹和希腊消耗抗生素情况最为严重，其中蒙古平均每千人日均抗生素摄取量达64.41剂，差不多是排名第二的伊朗（38.78）的1.7倍。排在第三的是土耳其，每千人日均抗生素摄取量为38.18剂，苏丹为35.29剂，希腊排名第五，为31.57剂。

关于产生如此巨大的差异，WHO认为明显存在过量摄入的问题，但同时指出"也有国家未能充分利用可救很多人性命的抗生素"。

对细菌感染症效果显著的抗生素二战后在全世界普及开来。但近年来出现被认为是过量摄入引发的耐药菌，让大多数抗生素无效的多重耐药菌成为公共卫生方面的重大威胁。

此次的调查结果中不包括被指摄入过量的美国和中国。包括日本在内的西太平洋地区中，韩国较高，为27.68；菲律宾和文莱分别为8.21和5.92，在各国中偏低。此外，中低收入国家大多数并无用于多重耐药菌治疗的抗生素使用病例报告，WHO分析称"说明事实上有些国家对此束手无措"。



【编辑：木合塔尔·木拉提】