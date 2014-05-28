在月球和火星上实现wifi覆盖

哈新社阿斯塔纳讯，据新观点网消息，通过不懈的努力，MIT（麻省理工学院）和Nasa将有可能填补在月球和火星上实现wifi覆盖领域的空白。这两个机构已经亮相了这项数据传输技术，和我们通常使用的WIFI连接完全相同，甚至可以传输大规模数据以及视频流。

首先，在位于新墨西哥州的地面终端设置4个独立的天文望远镜，向月球发送上行连接信号。通过一个激光发射器，可以将信息以隐形红外线编码脉冲的形式反馈到每个望远镜，并可达到40瓦特的发射功率。 Nasa和MIT将于6月9日在加利福尼亚举行的CLEO激光与光电会议上公布这项技术，不过美国光学学会已经详细披露了这一发现。这个团队将展示月球与地球见的激光上传连接速度如何打破记录，达到4800。 在地球和月球长达284633KM的距离间，这两个机构已经实现了19.44MBPs的传输速度，以及622mbps的下载速度。"在地球与月球之间，采用激光光束以高数据速率传输信息非常具有挑战性，因为近400000KM的距离会使光束发散，"，MIT林肯实验室马克∙史蒂芬森解释到，"毫无疑问，穿过地球大气层也相当困难，因为湍流会造成光束弯曲并迅速消散，或者造成接收器信息丢失。" 每个用于接受月球信号的望远镜，都有不同的空气柱区域，从而增加被大气弯曲的光束发射到任何一个接收器的机会，并且这些接收器于一个绕月卫星相连，这个卫星同样装备有望远镜，其功能就是集中将激光光束，注入光纤。然后，通过光电探测器将这些脉冲转化为电子脉冲，从而转化为数据。 听起来似乎有些不尽如人意，卫星只能接收到40瓦特信号中的十亿分之一还不到。但不用担心，因为史蒂芬森表示，这个量已经超过了稳定信息传输所需的十倍。 当在CLEO激光与光电会议展示这项发现时，这两个机构还将讨论激光穿过地球厚云层的重要性。另外还会谈到这项技术的初衷本是服务近地工程，并希望利用它来探索火星等其它更深的空间区域。