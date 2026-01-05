贝纳维德斯：戈洛夫金让我达到新的竞技高度

在击败安东尼·亚德（27胜4负，24次KO）后，贝纳维德斯在接受《拳台》（The Ring）杂志专访时坦言，正是戈洛夫金的帮助，促使自己成长到如今的竞技高度。

—尽管我的业余拳击生涯只参加过15场比赛，但从很早开始，我就一直与世界冠军级别的拳手进行实战对练。我非常感激戈洛夫金，也由衷敬佩他所取得的一切成就。他对我职业生涯的塑造产生了深远影响。每一次与他的对练都是真刀真枪的较量，他总能将我的竞技水平推向新的高度，这也迫使我在对练中始终全力以赴。-贝纳维德斯表示。

他补充说，戈洛夫金的重拳极具威慑力，对抗节奏和场上判断力更是令他受益匪浅。

—他教会了我很多东西，显著提升了我的比赛阅读能力和博弈智商。我对他充满敬意，他不仅是一位谦逊的绅士，更是一位伟大的冠军。我今天在赛场内外所取得的成绩，很大程度上都要归功于他。-贝纳维德斯说。

值得一提的是，2015年至2019年期间，贝纳维德斯曾长期担任戈洛夫金训练营中最重要的实战陪练之一，这段高强度的对练经历被外界普遍认为是其职业生涯迅速成长的重要因素。

【编译：阿遥】