“我的最大使命是让世界了解哈萨克斯坦”——迪玛希接受CNN采访

迪玛希表示，自己的音乐之路始于阿斯塔纳艺术大学的歌剧专业学习。系统的古典训练奠定了他的声音基础，而后他将视野拓展至流行、爵士及作曲领域，从而塑造出极具多样性的个人风格。

当被问及为何放弃在阿斯塔纳交响乐团的职位而选择更现代的音乐道路时，迪玛希解释说，新古典音乐更适合他的嗓音特质，但他也热衷于在不同风格中进行尝试。

“新古典音乐更符合我的音色和音域。但有时我也喜欢做些实验。在我的演唱会上，粉丝们都知道这一点——有时我会唱说唱，有时唱摇滚，只是为了好玩。”——迪玛希笑着说。

谈到他惊人的六个八度音域时，迪玛希将这份天赋归功于上帝的恩赐与日复一日的刻苦训练，并特别感谢自己的声乐导师。

“也许这是上天的礼物吧。我非常感谢我的声乐老师——马拉特•阿伊特莫夫先生，他现在还住在阿克托别。直到今天，我每天都在做声乐练习、继续上课。如果你想变得更好，想提升自己，就必须每天努力。帕瓦罗蒂曾说，经过50年的事业生涯、面对无数观众，他才真正明白怎样去唱歌——而他依然每天排练。”

当被问及他在国际舞台上传播哈萨克斯坦文化的使命时，迪玛希表示，这是他音乐事业中最重要的使命。

“这是我最大的使命。我成为国际歌手，并不是为了赚钱或追求商业成功。我只是想向全世界的观众介绍我们的历史、传统、文化，以及关于和平与爱的理念。”——迪玛希说道。

【编译：达娜】