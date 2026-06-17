“我对它们一见钟情”：乌克兰歌手与哈萨克猎犬塔兹合拍写真

（哈萨克国际通讯社讯）乌克兰歌手斯韦特兰娜·洛博达（Светлана Лобода）近日与哈萨克传统猎犬塔兹（Тазы）共同拍摄了一组写真，并表示自己对这一犬种“一见钟情”。

曾与哈萨克斯坦流行歌手凯拉特·努尔塔斯（Қайрат Нұртас）合作录制歌曲和拍摄音乐视频的洛博达，在社交媒体上发布了此次写真作品。

她写道：

“人们常说，一个人会选择与自己相似的狗。朋友们向我介绍了塔兹犬，我第一眼就爱上了它们。这些高贵优雅的猎犬成为了我最新写真中的主角。”

洛博达的发文迅速引发网友关注，不少社交媒体用户称赞她“眼光独到”，并对这组照片给予高度评价。

Фото: Theads/Loboda

此外，洛博达还表示，自己此前了解到哈萨克斯坦已正式设立“哈萨克塔兹犬日”。

“我读到，哈萨克斯坦今年正式设立了‘哈萨克塔兹犬日’。这或许就是所谓的缘分。还有一个好消息——我很快将前往哈萨克斯坦。”她说。

此前，洛博达曾在社交平台Threads上用哈萨克语发文，并表示自己十分喜爱哈萨克美食，引发当地网友热议。随后，她还与凯拉特·努尔塔斯展开音乐合作。

据此前消息，洛博达未来不排除迁居阿拉木图的可能性。