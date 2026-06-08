我国2026年春播工作顺利完成 播种面积增至2380万公顷

（哈萨克国际通讯社讯）据政府新闻处消息，在落实哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）总统关于加强粮食安全和发展农工综合体相关指示的框架下，哈萨克斯坦2026年春播工作已全面结束。全国各地区均在规定农时内完成播种任务，为全年农业丰收奠定基础。

数据显示，2026年全国播种总面积达到2380万公顷，较上年增加18万公顷。春播前，各地全面开展保墒、播前整地和春季翻耕等农艺措施，确保耕地达到最佳播种状态。

政府表示，今年春播能够顺利推进，得益于一系列综合扶持措施的实施，包括保障农户获得种子、化肥、农药和农机等生产资料，优化种植结构，推广节水技术，更新农业机械设备，以及扩大农业生产者获得优惠融资的渠道。

在种植结构方面，全国粮食作物播种面积为1460万公顷，油料作物420万公顷，饲草作物120万公顷，棉花16.6万公顷，马铃薯12.6万公顷，蔬菜12万公顷，瓜类作物8.4万公顷，甜菜2.2万公顷。

根据总统在首届农业劳动者论坛上提出的要求，政府继续实施春播提前融资机制。2026年春耕和秋收工作计划提供总额7500亿坚戈、年利率5%的优惠贷款。截至目前，约4800家农业生产主体已获得总额5730亿坚戈融资，覆盖播种面积超过680万公顷。

针对抵押物不足的农户，政府继续实施贷款担保机制，为贷款金额的85%提供国家担保。2026年国家预算为此拨款160亿坚戈，已为2730亿坚戈贷款提供1733项担保。

Фото: Валерий Бугаев

哈萨克斯坦三大粮食主产区——阿克莫拉州、北哈萨克斯坦州和库斯塔奈州继续发挥粮食生产主力军作用。

其中，北哈萨克斯坦州播种面积达430万公顷，通过优化种植结构，将油料作物面积连续第二年提高至100万公顷。阿克莫拉州播种面积达到560万公顷，同时进一步扩大油料和饲草作物种植规模。库斯塔奈州播种面积为520万公顷，通过压缩小麦种植面积，提高油料、豆类和马铃薯种植比重。

在农业基础设施建设方面，阿克莫拉州计划与中国企业大连和升控股集团有限公司（Dalian Hesheng Holdings Group Co., Ltd.）合作，在阿尔沙雷区建设大型粮食深加工项目。该项目投资额达9000亿坚戈，设计年加工能力300万吨，计划于2026年至2028年实施，全面投产后将创造约3000个就业岗位。

按照总统关于农业现代化的部署，今年全国继续推进种植结构优化。油料作物种植面积增加7.4万公顷，总面积超过400万公顷；饲草作物面积扩大23.7万公顷。与此同时，小麦种植面积减少12.5万公顷，降至1210万公顷，以提高农业生产效益和市场竞争力。

Фото: пресс-служба Правительства РК

在南部地区，政府重点推进节水农业发展。全国水稻种植面积减少2.06万公顷；棉花种植领域则大力推广滴灌技术，滴灌棉田面积增加至29.8万公顷。

为保障春播期间农机作业需求，能源部共向农业领域供应40.23万吨优惠柴油。政府将农业用柴油价格控制在每升281坚戈，较全国加油站平均零售价低约15%。

农业机械更新工作也取得积极进展。目前全国农业生产主体拥有13.39万台拖拉机、5600台高性能播种综合设备、7.14万台播种机以及18.85万台整地设备。过去一年，农业生产者共购置约2.5万台现代化农机设备，使农机更新率提升至6.5%。

为进一步提高农业机械化水平，政府计划将2026年优惠农机租赁融资规模扩大至3000亿坚戈以上，高于上一年度的2500亿坚戈，以支持农户采购国产农业机械设备。

政府表示，春播工作的顺利完成为保障国家粮食安全、提高农业生产效率和推动农业现代化发展创造了有利条件。随着后续田间管理工作的有序开展，今年农业生产有望继续保持稳定增长势头。