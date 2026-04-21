我国优化移民政策 重点吸引高技能人才与投资者

据副总理兼文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃介绍，自2026年4月10日起，有关外国公民申请永久居留的新规已正式生效。相关调整旨在提升我国人力资本质量，吸引紧缺领域的专业人才。

在投资领域，哈萨克斯坦将继续实施便利化签证制度。针对参与投资项目的管理人员及其家庭成员，将提供专门签证，为其在我国开展业务、实施投资项目及创造就业机会提供便利条件。

与此同时，我国将加大对紧缺专业人才的引进力度。巴拉耶娃表示，神经外科医生、血液学专家、制药工程技术人员、细菌学家以及图形动画等领域的专业人士，均可通过特定签证类别或居留渠道进入我国发展。

目前，紧缺职业清单已涵盖51个专业，并将根据国家经济发展需求持续更新。下一轮更新计划将在《至2030年移民政策构想》框架下，于今年年底前完成。

此外，我国还在引入新的签证类别。针对高技能人才和“数字游民”等群体的新型签证机制，将有助于吸引全球人才和先进技术。同时，根据国家机关建议，还将实施简化外国公民入境程序的机制。

官方表示，上述措施将在兼顾国家、企业与社会利益的基础上，推动构建更加开放、现代化的移民政策体系。

值得一提的是，4月20日，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开预防违法行为跨部门委员会会议，重点审议了当前国内移民形势及相关调控措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】