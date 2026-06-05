“我会想念哈萨克美食”——参加FLEX项目的美国学生分享在哈学习生活经历

（哈萨克国际通讯社讯）日前，哈萨克斯坦驻美国大使馆举行了一场特别交流活动。多名通过“未来领袖交流计划”（FLEX，Future Leaders Exchange）赴哈萨克斯坦学习的美国高中生与哈萨克斯坦驻美国大使马赫詹·伊利亚索夫（Мағжан Ілиясов）会面，分享他们在哈学习和生活的经历与感受。

这些美国学生在过去一年里分别在阿拉木图的学校学习，并曾前往阿斯塔纳参观访问。他们表示，哈萨克斯坦优美的自然风光、热情友善的民众以及安全稳定的社会环境给自己留下了深刻印象。

马赫詹·伊利亚索夫希望，这些年轻人在返回美国后，能够向更多人介绍自己眼中的现代哈萨克斯坦，分享在哈学习和生活的真实体验。

Фото: Рүстем Қожыбаев/Kazinform

从洛杉矶到阿拉木图：哈萨克斯坦是最吸引我的选择

18岁的卢克·耶伦（Luke Yellen）来自美国加利福尼亚州洛杉矶市。他通过FLEX项目在阿拉木图的一所中学学习了9个月，并计划明年申请哈佛大学。

谈及为何选择哈萨克斯坦时，卢克表示，在项目提供的多个国家选项中，哈萨克斯坦最具吸引力。

“项目包括波兰、格鲁吉亚、罗马尼亚和哈萨克斯坦。对我来说，哈萨克斯坦最有趣，因为这里拥有与我熟悉环境完全不同的文化。我希望通过这次经历了解一个全新的世界。”他说。

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卢克特别提到了自己对哈萨克美食的喜爱。

“我品尝了别什巴尔马克、库尔特、包尔萨克和马奶酒。我几乎每周都会吃一次马肉制作的别什巴尔马克，非常喜欢。后来我还尝试了拉条子（拉格曼），味道也非常棒。说实话，我甚至比美国食物更喜欢这些菜肴。回国以后，我一定会想念哈萨克美食。”他说。

卢克还认为，哈萨克斯坦学校要求学生学习较为全面的基础课程体系，有助于培养更加均衡的知识结构。

对中亚历史的兴趣促使她来到哈萨克斯坦

18岁的乔治娅·科尔维格（Georgia Colvig）来自美国华盛顿州普尔曼市。

她表示，自己一直对突厥语国家、中亚地区以及丝绸之路历史充满兴趣，因此决定前往哈萨克斯坦学习。

“我一直非常关注这一地区的历史，希望亲眼看看此前从未接触过的世界，并深入了解这里的文化与社会。”她说。

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在她看来，哈萨克斯坦学生勤奋好学、求知欲强。

“我认为哈萨克斯坦学生对学习非常投入。他们愿意为获取知识付出大量努力，对工程学、物理学、数学和计算机科学等领域都表现出浓厚兴趣。”她回忆道。

乔治娅最喜欢的哈萨克美食同样包括拉格曼、别什巴尔马克和曼特（抓饭饺子）。她还特别提到，当地人的热情好客令她印象深刻。

“每次去别人家做客时，我都会收到礼物。我自己也经常准备礼物送给朋友。”她说。

在她看来，FLEX项目不仅帮助年轻人了解不同文化，也能帮助参与者建立自信、实现个人成长。

在哈萨克斯坦感受传统与现代交融

16岁的莉娜·珀内尔（Lina Purnell）来自美国弗吉尼亚州拉帕汉诺克县。

她表示，选择哈萨克斯坦与自己的家庭背景有关。她的母亲来自乌兹别克斯坦，父亲曾长期在中亚工作，因此她一直希望进一步了解自己的文化根源。

“我希望与自己的家庭历史建立更深联系，同时开阔眼界，了解更广阔的世界。”她说。

在哈期间，阿拉木图的城市风貌给她留下了深刻印象。街头壁画、民族元素以及浓厚的人文气息让她十分着迷。

她回忆说，自己曾前往山区徒步旅行，欣赏壮丽的瀑布与河流。

“我认为最令人惊叹的是，这里拥有深厚的历史和文化传统，同时又与现代社会紧密结合。哈萨克斯坦人民非常珍视自己的文化，并积极传承和推广。我觉得美国人以及其他国家的人都应该来这里看看，亲身感受不同文化之间的交流。哈萨克斯坦是一座发展非常迅速的国家。”她说。

“这段经历改变了我的视野”

来自美国俄亥俄州曼斯菲尔德市的海德莉·胡佛（Hadley Hoover）在阿拉木图扎尼娅·奥拜基罗娃作者学校完成了11年级学业。

在那里，她与当地学生一起学习物理、数学、地理以及哈萨克语等课程。

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除了课堂学习，她还积极参与校园文化活动，包括舞台剧演出、才艺表演以及学校庆典活动。

哈萨克斯坦独立日庆祝活动期间，她曾在全校师生面前参加舞蹈表演，并出演德国文学家歌德的经典作品《浮士德》。

“学校的一切都非常棒。老师们十分友善，尤其是哈萨克语老师，她努力直接用哈萨克语进行教学，非常耐心，也非常关心学生。”海德莉回忆道。

她表示，自己来自一个规模较小的美国城市，因此格外珍惜这次跨文化交流机会。

“我选择哈萨克斯坦，是因为这里拥有原生态的自然景观和真诚友善的人们。此前我对这个国家了解并不多。能够参加这一项目、拓宽视野，并认识许多未来几十年仍将保持联系的朋友，我感到非常幸运。”她说。

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据了解，“未来领袖交流计划”（FLEX）是由美国国务院教育与文化事务局支持实施的国际文化交流项目。该项目为哈萨克斯坦和美国高中生提供赴对方国家学习和寄宿生活的机会。

项目旨在增进两国青年之间的相互理解，促进跨文化交流，并推动长期友好关系的发展。