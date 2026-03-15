“我看好哈萨克斯坦的发展方向”：归国同胞分享定居生活与公投感受

公投日清晨，居住在伊希姆河区尼古拉耶夫卡村的归国同胞们像一家人一样聚集在一起，身着鲜艳的民族服装前往投票站。这次公投对村民们来说，成了一个特殊而历史性的时刻。

托赫塔尔别克·阿拉什别克吾勒于2023年携妻儿从中国迁回历史祖国定居。就在两天前，他的妻子刚刚分娩，为家庭迎来了一位小女儿。

Фото: Далабай Нұрланұлы

—我妻子在阿斯塔纳分娩，现在还没有回到村里。我18岁的儿子诺赛尔正在路上，他在阿斯塔纳的一所建筑学院就读，估计傍晚前能赶回来参加投票。我的小儿子还小。作为哈萨克斯坦公民，我们必须行使宪法赋予的权利，所以今天一早就来投票了。我们一直关注国家大事，我认为哈萨克斯坦目前的发展方向非常正确。这是我第一次在祖国参加这样的政治活动，能够迎来这一天，我感到非常幸福，-托赫塔尔别克·阿拉什别克吾勒激动地表示。

Фото: Далабай Нұрланұлы

定居哈萨克斯坦后，托赫塔尔别克开始发展畜牧业，如今牛羊成群，生活逐渐步入正轨。谈到未来，他满怀期待。

—在我们国家，只要肯努力，过上好生活的机会到处都有。我刚来时只有两头奶牛，现在已经有了马匹、牛群和羊群。下一步我打算申请政府项目补助，尝试养殖骆驼。今年夏天，我在村边搭起了两座毡房，开始挤马奶，整个夏天都在售卖奶疙瘩、黄油和奶酪，-他分享道。

目前，尼古拉耶夫卡村共居住着35户从境外及国内南方地区迁入的家庭，总人口约200人。

Фото: Далабай Нұрланұлы

这些迁入家庭大多从事畜牧业，为改善当地农村经济作出了积极贡献。他们不仅在新的土地上扎下了根、提高了生活水平，也逐渐融入当地社会，积极参与国家的社会生活。

【编译：阿遥】