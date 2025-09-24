托卡耶夫：我们必须直面现实，世界已发生根本性变化

—80年来，联合国在应对人类面临的全球挑战中发挥了主导作用。这些年里，联合国倡导并推动了我们在集体安全、核不扩散、维护和平、繁荣、减贫、可持续发展和保护人权方面的共同努力。然而，我们必须直面现实：世界已发生根本性变化。遗憾的是，很难说这种变化是朝着好的方向发展。正因如此，全球数以百万计的人民对联合国寄予厚望。-托卡耶夫说道。

他指出，今天的历史性会议是重申各国对联合国这一普遍且无可替代的组织之基本原则和目标忠诚度的重要契机。

—然而，我们不能忽视，多边机构正面临信任危机。公然违反国际法已成为“新常态”。这不仅破坏了全球稳定，也削弱了人民、政治领导人和国家之间的相互信任。在这个动荡不安的时代，我们必须共同努力，加强联合国，使其能够适应瞬息万变的世界。相互理解与合作的精神必须战胜挑起冲突的火焰。-托卡耶夫表示。

国家元首同时强调，各国领导人肩负着维护和平的责任。

—当代领导人没有不作为的权利，因为其后果将由下一代来承担。-他指出。

值得一提的是，托卡耶夫总统出席了第80届联合国大会高级别一般性辩论的开幕式，并成为独立国家联合体（独联体）国家中首位发言的领导人。本届大会共有97位国家元首出席。

【编译：阿遥】