World Boxing: 五名哈萨克斯坦拳手晋级泰国亚锦赛决赛

在男子60公斤级比赛中，努尔伊斯兰·哈勒德巴耶夫面对不丹选手德钦·多尔吉，凭借出色发挥提前终结比赛，率先晋级。随后，在65公斤级对决中，伊利亚·卡利宁原定对手、菲律宾拳手马克·阿什利·法贾多退赛，卡利宁不战而胜，获得决赛席位。

此外，努尔别克·穆尔萨勒（70公斤级）在半决赛中击败马来西亚选手穆罕默德·阿里夫；桑扎尔艾里·别尕利耶夫（80公斤级）战胜印度拳手安库什；铁穆尔兰·穆哈塔耶夫（90公斤级）力克韩国选手Ячан Мун。三人携手晋级，将在决赛中继续冲击冠军。

本届亚洲锦标赛由World Boxing主办，于7月30日至8月12日举行，共吸引来自25个国家和地区的396名拳手参赛，其中包括237名男子和159名女子选手。

参赛国家和地区包括：哈萨克斯坦、阿富汗、菲律宾、中国香港、印度、印度尼西亚、伊朗、伊拉克、日本、韩国、沙特阿拉伯、吉尔吉斯斯坦、马来西亚、蒙古、尼泊尔、卡塔尔、中国、新加坡、斯里兰卡、泰国、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦、阿联酋、越南以及不丹。

值得一提的是，哈萨克斯坦女拳击手古丽娜兹·布里巴耶娃在泰国曼谷举行的2025年World Boxing亚洲青年锦标赛中，成功晋级半决赛。