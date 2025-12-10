09:36, 10 12月 2025 | GMT +5
WorldSkills Kazakhstan 2025全国职业技能大赛在阿斯塔纳落幕 最佳选手获重奖
（哈萨克国际通讯社讯）在“工人职业年”框架下，阿斯塔纳举办的WorldSkills Kazakhstan 2025全国职业技能大赛圆满闭幕。活动期间，技术与职业教育体系中最优秀的学生和青年专业人才受到隆重表彰。
为落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫宣布的“工人职业年”主要任务，提升职业工种声望、激发青年兴趣，教育部正系统开展系列工作。
作为最有效平台之一，刚刚在阿斯塔纳结束的全国WorldSkills大赛汇聚了青年专业人才、教师、行业专家与商界代表，成为展示技能、促进交流的重要舞台。
本届大赛吸引来自全国各地的800余名职业院校学生参赛。今年竞赛强度显著提升，推动了职业院校学生的专业水平迈上新台阶。
“WorldSkills Kazakhstan是我国职业教育质量的核心指标，也是技能与能力的最重要展示平台。本届大赛覆盖45个竞赛项目，我们见证了职业院校学生专业素养的显著提高。参赛人数与竞赛项目逐年增加，反映出社会对职业技能竞赛的热情持续高涨。今年参赛人数增长1.5倍。我们看到了青年专业人才展现了真正的精湛技艺、勤奋精神与职业胆识。这次大赛必将为他们注入强大动力与信心。”教育部相关部门负责人希纳尔·阿克帕罗娃表示。
大赛共颁发53枚金牌、55枚银牌、59枚铜牌以及213枚“优秀奖”奖章。
团体总成绩
- 第一名：阿拉木图市（60分）
- 并列第二名：巴甫洛达尔州、阿克莫拉州（各56分）
- 并列第三名：突厥斯坦州、卡拉干达州（各55分）
本届大赛最大亮点是新增15个紧跟劳动力市场需求与技术前沿的新竞赛项目。
第十届全国大赛获奖者将入选哈萨克斯坦国家队，代表国家出征2026年中国举办的WorldSkills国际大赛。
大赛由教育部支持、“Talap”股份公司承办。
【编译：木合塔尔·木拉提】