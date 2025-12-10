WorldSkills Kazakhstan 2025全国职业技能大赛在阿斯塔纳落幕 最佳选手获重奖

“WorldSkills Kazakhstan是我国职业教育质量的核心指标，也是技能与能力的最重要展示平台。本届大赛覆盖45个竞赛项目，我们见证了职业院校学生专业素养的显著提高。参赛人数与竞赛项目逐年增加，反映出社会对职业技能竞赛的热情持续高涨。今年参赛人数增长1.5倍。我们看到了青年专业人才展现了真正的精湛技艺、勤奋精神与职业胆识。这次大赛必将为他们注入强大动力与信心。”教育部相关部门负责人希纳尔·阿克帕罗娃表示。