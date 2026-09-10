热巴金娜：我为代表哈萨克斯坦征战感到自豪

热巴金娜在美国网球公开赛期间接受记者采访时谈及哈萨克斯坦，并分享了登顶世界第一后的感受。

她表示，这不仅是个人职业生涯的一次突破，也是哈萨克斯坦体育值得骄傲的历史性时刻。

热巴金娜说，每次回到哈萨克斯坦，无论前往哪座城市，她都能看到网球场上活跃着许多热爱这项运动的孩子。

“看到自己正在激励整整一代年轻人，这种感觉非常美妙。”热巴金娜说。

Фото: Kazinform

她认为，这也证明只要付出足够努力，梦想就有可能成为现实。由于常年参加国际赛事，她无法经常回到哈萨克斯坦，但每次都十分期待回国，希望能够亲自向一直支持她的人们表达感谢。

热巴金娜表示，即使还来不及查看手机里收到的大量祝贺信息，她也已经感受到了来自哈萨克斯坦的支持。

随后，她在个人社交媒体账号上再次分享了登顶世界第一的感受。

“只要相信，一切皆有可能！我为代表哈萨克斯坦征战感到自豪，也为能够以这个国家运动员的身份成为世界第一、创造历史而自豪。”热巴金娜写道。

此前，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）已向热巴金娜致贺，祝贺她登顶女子网球世界第一。

在9日进行的美国网球公开赛女单四分之一决赛中，热巴金娜在先失一盘的情况下，以3:6、6:1、6:4逆转战胜中国选手、巴黎奥运会冠军郑钦文，职业生涯首次闯入美网女单四强。

凭借这场胜利，27岁的热巴金娜提前锁定WTA女单世界第一。她将在美网结束后公布的新一期世界排名中超越阿丽娜·萨巴伦卡（Арина Соболенко），首次登顶世界第一，并成为哈萨克斯坦历史上首位登上网球单打世界排名第一的运动员。