“我想展现里海鲜为人知的一面”——阿克套女子记录水下生态

劳拉说，她对水下世界的兴趣始于童年。小时候在海边散步时，“水下究竟有什么？”这个问题总会浮现在她脑海中。直到第一次真正潜入水下，这份好奇逐渐变成了浓厚的兴趣。

“在水下，声音会慢慢安静下来，时间仿佛也变慢了。一个完全不同的世界会出现在眼前。从那一刻起，我仿佛开始懂得水下的语言，”她回忆道。

“我想展现里海鲜为人知的一面”

对于劳拉来说，里海并不只是一片海。她尝试的不只是从岸边看海，更是从水下去了解它。因为这片海最特别的地方之一，就在于那些大多数人平时看不到的水下生命。她记得，自己第一次潜入里海时，海水格外清澈。

Фото: Лаура Әлидің жеке мұрағатынан

“当时一直可以看到海底，每一块石头和水草都清晰可见。最有意思的是，小鱼从我身边游过。它们会靠近我，停留一会儿，然后又游走。那一刻，我觉得水下世界仿佛向我打开了一扇门，”劳拉回忆道。

从那以后，她开始系统地用镜头记录里海的水下生态。

“里海是一片封闭的海域，拥有独特的生态系统，但很多人只能从岸边看到它。我想把它不为人所见的一面展现出来。因为只有了解一样东西，我们才会开始保护它，”她说。

“水下有一个完全不同的世界”

如今，浮潜对于劳拉来说已经不只是一项爱好。在她看来，潜入水下既能让人放松、整理思绪，也能让人有机会进一步观察里海的水下世界。

“水下是另一个世界。声音听起来不一样，动作会慢下来，周围的色彩看起来也有所不同。里海的水下世界虽然安静，却非常有生气。水草随着水流摆动，鱼群结伴游动，甚至一些平时不容易注意到的小生物也能看见，”她说。

拍摄过程中，她也经常遇到一些意想不到的场景。有一次，劳拉置身于一群鱼中间，静静观察着它们协调一致的游动。

Фото: Лаура Әлидің жеке мұрағатынан

“它们就像一个整体一样行动。我试着用相机把这一幕拍下来，但有些瞬间无法完全通过镜头呈现出来。那一刻的能量，是相机装不下的，”这名浮潜爱好者说。

“里海的变化在水下清晰可见”

由于经常潜入海中，劳拉也一直关注着里海发生的变化。她说，水位下降的情况在浅水区域尤其明显。同时，海底还能看到不少塑料瓶、塑料袋和金属废弃物。

“有些地方以前还是有水的，现在已经干涸了。随着水位下降，海底逐渐裸露出来。我会尽可能把水下的垃圾收集起来，带到岸上，”她说。

“希望大家不仅从岸边，也能从水下认识里海”

Фото: Лаура Әлидің жеке мұрағатынан

劳拉计划推动水下旅游发展。她希望能够设计安全、不会破坏自然环境的浮潜线路。

“我想和专业向导一起，为初学者设计一些短期体验项目。如果每条线路都能介绍里海的生物、特点以及保护它的方法就好了。旅游业需要发展，但不能对海洋造成伤害，”她说。

在劳拉看来，保护里海并不只是环保人士的责任。每个人都可以从不乱扔垃圾、减少塑料瓶使用以及参加清洁活动等小事做起，为保护这片海域贡献力量。