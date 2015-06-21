阿斯塔纳阿尔兰狼队夺得WSB职业拳击联赛第五赛季冠军

哈通社阿斯塔纳6月21日电（记者哈纳特•马梅特哈兹吾勒）国际拳联WSB世界职业拳击联赛第五赛季决赛今日在阿斯塔纳达吾列特体育馆落下帷幕，阿斯塔纳阿尔兰狼队最终以6:4的比分战胜古巴驯兽师队，第二次夺得WSB职业拳击联赛冠军。

在今日进行的5场对决中，沃勒加斯•萨特巴耶夫（52公斤级）、阿斯勒别克•舍姆别尔格诺夫（69公斤级）、伊万•德切科（+91公斤级）均以3:0的比分打败对手，为阿斯塔纳阿尔兰狼队夺得3分。而扎克尔•萨菲吾林（60公斤级）和努尔达吾列特•加尔马诺夫（81公斤级）分别以1:2和0:3的比分输给了对手。

在昨日的比赛中，铁木尔塔斯•朱斯珀夫（49公斤级）、萨马特•巴舍诺夫（64公斤级）、梅伊热姆•努尔苏丹（75公斤级）均以3:0的比分打败对手，为阿斯塔纳阿尔兰狼队夺得3分。而海拉特•叶尔阿利耶夫（56公斤级）和瓦西里•列维特（91公斤级）分别以0:3和1:2的比分输给了对手。

根据两天的总比分，阿斯塔纳阿尔兰狼队以6:4的压倒性比分战胜古巴驯兽师队，赢得本赛季冠军宝座。值得一提的是，这是阿斯塔纳阿尔兰狼队第二次获得WSB职业拳击联赛冠军，上次于2013年联赛第三赛季获得。同时，阿斯塔纳阿尔兰狼队也成为了首个两次获得冠军头衔的队伍。（编译：吴然）