热巴金娜创造历史：斩获WTA总决赛冠军，赢得女子体育史上最高奖金

在决赛中，这位26岁的哈萨克斯坦球员以6:3、7:6（7:0）的比分击败世界排名第一的白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka），首次问鼎WTA年终总决赛冠军。

这场胜利不仅是热巴金娜本赛季的巅峰时刻，也标志着她在职业生涯中取得的又一个里程碑。

据BBC报道，热巴金娜获得的523.5万美元奖金刷新了女子体育赛事的最高奖金纪录。此前的纪录由2025年美网冠军萨巴伦卡保持，当时奖金为500万美元。

与此同时，萨巴伦卡作为本届WTA总决赛亚军，将获得260万美元奖金。

目前，热巴金娜职业生涯的总奖金已超过2400万美元，而萨巴伦卡的累计收入则突破4400万美元。

这是热巴金娜继2022年温布尔登网球锦标赛夺冠后获得的最大荣誉。彼时，她在决赛中战胜突尼斯选手昂丝·贾贝尔（Ons Jabeur），成为首位赢得大满贯冠军的哈萨克斯坦运动员。

值得一提的是，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在赛后向热巴金娜致以祝贺，并授予其“雪豹(Барыс)”三等勋章。

与此同时，塞尔维亚网球名将诺瓦克·德约科维奇（Novak Djokovic）在雅典举行的赛事中获得个人第101个单打冠军。

至此，他的总冠军数已超过拉斐尔·纳达尔（92个），距离纪录保持者罗杰·费德勒（103个）仅差两冠。

【编译：达娜】