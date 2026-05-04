叶列娜·热巴金娜继续领跑WTA冠军积分榜

（哈萨克国际通讯社讯）女子网球协会公布了最新一期女子单打冠军积分榜。哈萨克斯坦选手叶列娜·热巴金娜以4103分继续位居榜首。

阿丽娜·萨巴伦卡以4015分排名第二，美国选手杰西卡·佩古拉（2970分）位列第三。

在马德里WTA1000赛结束后更新的世界排名中，叶列娜·热巴金娜进一步缩小了与排名第一的萨巴伦卡之间的差距。目前，萨巴伦卡以10110分继续领跑，叶列娜·热巴金娜以8555分稳居第二。

此外，伊加·斯维亚特克以6948分升至第三位，超过了美国选手科里·高芙（6749分）。

马德里站夺冠的乌克兰选手玛尔塔·科斯秋克排名从第23位升至第15位，闯入决赛的俄罗斯选手米拉·安德烈耶娃从第8位升至第7位。

在本站比赛中战胜叶列娜·热巴金娜的奥地利选手阿纳斯塔西娅·波塔波娃排名由第56位升至第38位。另一位哈萨克斯坦选手尤利娅·普丁塞娃从第80位上升至第77位。

双打方面，我国头号选手安娜·达尼丽娜排名由第7位下降至第8位。

分析认为，世界排名及冠军积分榜未来走势将在很大程度上取决于球员们在即将开赛的罗马WTA1000赛中的表现。

此前报道，14岁的哈萨克斯坦选手阿赫马迪·马卡诺夫在中国举行的一项青少年赛事中夺得冠军。

【编译：木合塔尔·木拉提】