热巴金娜闯入WTA年终总决赛决赛 创哈萨克斯坦网球新纪录

在半决赛中，热巴金娜迎战世界第五、美国名将杰西卡·佩古拉（Jessica Pegula）。

两人此前五次交手，佩古拉曾三次获胜。

首盘比赛中，佩古拉率先破发，以2:1领先。虽然热巴金娜一度扳平比分，但随后又被对手破发，最终以4:6先丢一盘。

第二盘中，热巴金娜在开局强势领先至4:1，尽管在发球胜盘局时错失机会，但她迅速调整，以6:4扳回一盘。

决胜盘中，在比分3:2时热巴金娜实现关键破发。佩古拉虽一度回破，但热巴金娜稳住阵脚，以6:3锁定胜局。

这场比赛持续2小时7分钟。热巴金娜发出15个ACE球，并成功兑现11个破发点中的5个；佩古拉仅打出1个ACE球，并在8个破发点中把握4次。

凭借这场胜利，热巴金娜击败去年的亚军，成为首位晋级WTA年终总决赛决赛的哈萨克斯坦选手。

赛后，热巴金娜表示：

“佩古拉的开局非常好，我起初动作有些慢。但我很高兴在第二盘找回了自己的节奏。15个ACE球确实帮了我。最后阶段我表现得很稳定，非常感谢现场为我加油的所有球迷。”

在决赛中，热巴金娜将对阵世界第一、白俄罗斯选手阿丽娜·萨巴伦卡（Aryna Sabalenka）或世界排名第四的美国选手阿曼达·阿尼西莫娃（Amanda Anisimova），争夺本届年终总决赛冠军。

