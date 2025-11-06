WTA年终总决赛：叶列娜·热巴金娜取得第三场胜利

此前，热巴金娜已先后击败美国选手阿曼达·阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）和波兰名将、世界第二的伊加·斯瓦泰克（Iga Świątek），提前以小组第一的身份从“塞雷娜·威廉姆斯组”晋级半决赛。

按照原定赛程，热巴金娜本应在小组赛第三场对阵美国选手麦迪逊·凯斯（Madison Keys），但后者在此前两场比赛失利后因病退赛。

凯斯的替补为世界排名第十的俄罗斯选手叶卡捷琳娜·阿列克桑德罗娃（Ekaterina Alexandrova）。

比赛结果为6:4、6:4，热巴金娜直落两盘获胜。

这场耗时1小时13分钟的比赛中，热巴金娜共发出8个ACE球，并成功兑现了4个破发点中的3个；

阿列克桑德罗娃则打出6个ACE球，在6个破发机会中仅把握1次。

凭借这场胜利，热巴金娜实现小组赛三连胜，以全胜战绩晋级。

根据赛制，热巴金娜将在半决赛中对阵“施特菲·格拉芙组”的第二名选手。

【编译：达娜】