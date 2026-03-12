总统：保护公民利益是国家最重要的任务

哈萨克斯坦在全球人力资本评估中排名显著提升

总统在讲话中表示，哈萨克斯坦境内所有社交网络和合法在线服务均正常运营，不受任何限制。

- 这体现了国家政策的开放性和社会意见的多样性。此外，哈萨克斯坦是电子政务和金融科技发展最先进的国家之一。-他说。

国家元首指出，哈萨克斯坦在全球人力资本评估中排名显著提升，在160多个国家中位列第42位。

托卡耶夫总统强调，近年来哈萨克斯坦的大规模国家投资已开始取得成效，并展现出其战略效能。哈萨克斯坦在这一权威指数中名列前茅，表明其国家政策基于长远逻辑和明确的优先事项。

国家随时会向身处世界各地的哈萨克斯坦公民伸出援手

托卡耶夫总统在讲话指出，“我们绝不会让我们的公民陷入困境”这句话并非一句口号或民粹主义言论，而是我们国家政策中不可动摇的原则。

- 我们的公民深知，无论身处世界何处，他们的国家——哈萨克斯坦共和国——都关心着他们，并随时准备伸出援手。这一点最近得到了我们游客、前往中东朝圣的同胞以及商界人士的证实。-他说。

国家元首强调，这一立场理应体现在新宪法草案中。

- 我国宪法明确规定：“哈萨克斯坦共和国依法保障其公民在境外的人身安全。”-他说。

保护公民利益是国家最重要的任务

托卡耶夫总统表示，在现代社会，“人民不是为国家服务，而是国家为人民服务”这一原则日益凸显。因此，这一原则在新宪法中得到了清晰的体现。

总统指出，新宪法中篇幅最长的部分，共30条（约占宪法三分之一）专门用于保护人权和自由。

许多与公民权利相关的规范被赋予了新的内涵，并被赋予了更高的重要性。在新宪法层面明确规定，将以神奇的力量保护国家的历史文化遗产、家庭和人类价值观。

- 我们大多数人民支持旨在扶持家庭的国家政策。毕竟，家庭是孕育民族新品质、培养正直公民的摇篮。-国家元首说。

托卡耶夫总统强调，保护公民利益是国家最重要的任务。归根结底，这关乎国家的主权和光明未来。

【编译：小穆】