突厥斯坦植物园七千株郁金香绽放 科研成果迈向产业化

此次郁金香集中开花，是多年系统性科研工作的成果。2022年至2024年间，学校在科学和高等教育部资助下实施科研项目，建立了郁金香原始种质资源库，并引入现代化繁育技术，为后续品种选育奠定基础。

Фото: Министерство науки и высшего образования РК

科学和高等教育部指出，该项目不仅形成了系统的科研基础，还为下一阶段品种改良与规模化种植提供了科学支撑，使部分品种具备产业化栽培条件。

本季共栽种约7000枚郁金香球茎，涵盖7个品种。此前，相关培育工作主要由科研团队承担，如今植物园生产部门专业人员也参与其中，标志着科研成果已由实验室阶段逐步转入实际生产环节，实现技术成果的现实转化。

按照传统，部分培育成功的郁金香将于春季节日期间赠送给老教师和合作伙伴。同时，校方正在研究将相关产品推向市场的可行性，推动科研成果商业化。

目前，科研人员仍在持续开展选育工作，不断扩充品种资源，并对新引进品种进行区域气候适应性测试，以更好地满足当地种植条件和产业发展需求。

【编译：达娜】