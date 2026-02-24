中文
    17:17, 24 二月 2026 | GMT +5

    突厥斯坦植物园七千株郁金香绽放 科研成果迈向产业化

    哈萨克国际通讯社讯）位于突厥斯坦的霍贾·阿赫梅特·亚萨维哈萨克-土耳其国际大学迎来郁金香盛花期。该校植物园科研温室内，首批花蕾已陆续绽放。

    Turkistan region
    Photo credit: Kazakh Science Ministry

    此次郁金香集中开花，是多年系统性科研工作的成果。2022年至2024年间，学校在科学和高等教育部资助下实施科研项目，建立了郁金香原始种质资源库，并引入现代化繁育技术，为后续品种选育奠定基础。

    Семь тысяч тюльпанов расцвели в ботаническом саду Туркестана
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    科学和高等教育部指出，该项目不仅形成了系统的科研基础，还为下一阶段品种改良与规模化种植提供了科学支撑，使部分品种具备产业化栽培条件。

    本季共栽种约7000枚郁金香球茎，涵盖7个品种。此前，相关培育工作主要由科研团队承担，如今植物园生产部门专业人员也参与其中，标志着科研成果已由实验室阶段逐步转入实际生产环节，实现技术成果的现实转化。

    Семь тысяч тюльпанов расцвели в ботаническом саду Туркестана
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    按照传统，部分培育成功的郁金香将于春季节日期间赠送给老教师和合作伙伴。同时，校方正在研究将相关产品推向市场的可行性，推动科研成果商业化。

    目前，科研人员仍在持续开展选育工作，不断扩充品种资源，并对新引进品种进行区域气候适应性测试，以更好地满足当地种植条件和产业发展需求。

    Семь тысяч тюльпанов расцвели в ботаническом саду Туркестана
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК
    Семь тысяч тюльпанов расцвели в ботаническом саду Туркестана
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    【编译：达娜】

