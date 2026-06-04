构建区域物流枢纽 东哈州重大基础设施项目开工建设

作为东哈州最宏大的基础设施项目之一，这一新设施不仅将成为推动区域经济发展的关键引擎，还将显著增强东哈州的转运与出口潜力，并为大型工业项目落地提供现代化的物流配套基地。

乌兰交通物流中心选址于乌兰县海森诺夫镇附近，地处阿拉木图-乌斯卡曼国道与铁路网交汇处。得益于优越的地理位置，该中心能够对货物接收、仓储及调度流程进行高效整合与优化。

该中心占地面积超18公顷，配套设施涵盖集装箱码头、A级及A+级现代化仓库、铁路与海关配套设施以及货物堆存区。项目设计年吞吐量约89.5万吨货物，其中集装箱码头年处理能力可超3.2万个标准箱。

该项目对农业综合开发也具有特殊意义。中心规划建设了容量为2.5万吨的粮食仓库及1万吨的油料作物仓储设施。这将直接助力拓展东哈州出口渠道，并为进一步加强与中亚国家及中国的贸易往来打下坚实基础。

东哈州州长努热穆别特·萨赫塔汗诺夫强调，该中心的落地是推动区域经济发展的重要举措。

—今天，我们为东哈州最大的基础设施项目之一奠定了基石。"乌兰"交通物流中心不仅是一个物流设施，更是服务于该地区长期经济发展的战略平台。该项目将创造新的就业岗位，吸引私人投资，提升全州出口潜力，并为工业、农业及交通基础设施的协同发展注入强劲动力，-他表示。

据悉，该项目将分阶段实施。首期建设内容包括铁路基础设施、集装箱码头及海关监管区。相关施工安装工作已于今年启动，计划于明年第三季度完成首期建设任务。