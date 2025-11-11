哈萨克斯坦植物油产量增长超12% 年产量达75.7万吨

农业部指出，哈萨克斯坦的植物油和葵花籽油产量均已超过国内消费需求2.2倍。国内市场年消费量为植物油33.1万吨、葵花籽油28.1万吨，而实际生产量远高于此。由于国内对菜籽油需求有限，相关产品主要用于出口。

数据显示，2024年植物油总产量达到75.7万吨，较2023年的67.2万吨增长12.6%。其中，葵花籽油产量为64万吨，菜籽油为6.07万吨。

今年前9个月的产量比去年同期增长23.3%（由51.94万吨增至64.05万吨），其中葵花籽油增长26.7%（由44.35万吨增至56.21万吨），菜籽油增长14.3%（由3.41万吨增至3.89万吨）。

此外，2024年全国新增5个植物油生产项目，总产能7.92万吨/年；到2025年底，还计划实施4个新项目，新增产能25.1万吨/年。

哈萨克斯坦生产的植物油除供应国内市场外，主要出口至中国、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦；菜籽油和亚麻籽油主要销往中国，大豆油则出口至乌兹别克斯坦。

【编译：达娜】