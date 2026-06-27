哈萨克斯坦加快布局南向物流通道 阿巴斯港项目谈判进入最后阶段

—我们计划在阿巴斯港租赁15公顷土地，用于建设一座货物中转物流终端。该项目将完全由私营资本投资实施，不会动用国家财政预算。据我了解，目前相关谈判已进入最后阶段，租赁协议及其他主要事项基本达成一致，-朱曼哈林表示。

朱曼哈林指出，物流终端建成后，哈萨克斯坦将借助这一平台进一步打通通往南亚和东南亚市场的运输通道，为各类商品出口创造更加便利的条件。

—目前，我们正在积极推进经阿富汗方向的铁路建设。同时，通往伊朗的铁路运输线路已经具备条件。从阿克套出发，经土库曼斯坦境内，可通过两条主要通道进入伊朗：一条经靠近里海的埃特雷克口岸，另一条经萨拉赫斯口岸。这两条线路最终都能够抵达波斯湾。阿巴斯港是波斯湾地区最大的港口之一，我曾亲自前往考察，港口规模十分庞大。借助这一物流通道，哈萨克斯坦商品不仅能够进入波斯湾，还可以进一步运往印度洋沿岸国家、东非以及东南亚市场。这正是我们努力推进的战略目标，-他说。

在回答记者关于未来将主要通过该通道出口哪些商品的问题时，朱曼哈林表示，受此前国际制裁影响，哈萨克斯坦曾多次与有关方面展开磋商，希望将部分受限制商品，如金属制品、变压器等，从禁止经伊朗进口或过境运输的清单中予以剔除。

—我们相信，随着有关协议正式签署，这些问题都将得到明确解决。我们期待协议生效后，能够实现各类商品经由伊朗及其境内运输，并顺利出口至其他国家，-他说。

此外，朱曼哈林还表示，考虑到地区局势存在一定的不确定性，哈萨克斯坦在推进阿巴斯港项目的同时，也正在研究和规划其他替代物流线路，以进一步提升国际运输通道的稳定性和安全性。

他特别提到，经阿富汗建设新的物流走廊，也是哈方重点研究的方向之一。该通道建成后，将为哈萨克斯坦进入巴基斯坦深水港提供新的出海选择。