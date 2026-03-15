“无障碍隔间体现人文关怀”——亚信会议观察员点赞哈国公投

贾汉表示，她与同事们实地走访并视察了三个投票站，对投票过程进行了近距离观察。她对投票站井然有序的组织工作给予高度评价。

—我们所到的投票站筹备工作极为出色。公民们有序地行使投票权，投票站内外氛围平静、纪律严明，-贾汉说道。

同时，她特别关注了投票选民的积极性。令她印象深刻的是，许多家庭选择带着孩子一同前往投票现场。

—我们看到父母带着年幼的孩子来到现场，这对于向下一代传递行使政治权利的重要性而言，具有积极的教育意义，-她表示。

对于负责公投组织的委员会工作，大使也给出了极高评价。她指出，投票站为残障人士提供的无障碍设施非常完善。

—在我们走访的每一个投票站中，都能看到专门为残障人士设置的无障碍投票隔间。这一点至关重要，充分体现了制度的人文关怀，-贾汉强调道。

此外，她对哈萨克斯坦政府邀请国际观察员参与监督表示感谢。

—我对此次访问的整体印象非常好。感谢相关部门邀请我们作为观察员参与此次公投，并为我们提供了充分的考察便利，-她说。

【编译：阿遥】