阿斯塔纳哈萨克草原伊斯兰历史博物馆开馆
（哈萨克国际通讯社讯）3日，哈萨克草原伊斯兰历史博物馆在哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局办公大楼内正式落成并对外开放。
哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局主席、总穆夫提纳乌鲁兹拜·哈吉·图甘吾勒，哈萨克斯坦共和国议会参议院（上院）与马吉利斯（下院）议员，知识界代表，以及管理局学者委员会和专家委员会成员出席了开馆仪式。
—今天，我们共同见证了一项具有重要意义的文化事件，它将进一步弘扬民族数百年来积淀的精神遗产与信仰价值，唤醒历史记忆。在哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局内设立这座历史博物馆，汇集了展示伊斯兰文明不同发展阶段的珍贵文物与稀有手稿，这对于国家精神文化建设具有深远意义，-纳乌鲁兹拜·哈吉·图甘吾勒说。
他指出，这座博物馆不仅是历史的见证，也将成为面向后辈的重要教育平台。每一件展品都凝结着民族发展的印记，每一份手稿都承载着先贤的智慧与学识。
—事实上，我们的历史与伊斯兰教密不可分。这一点在自喀喇汗王朝时期开始的精神复兴进程中得到了充分体现。当时，伊斯兰教上升为国家宗教，清真寺与经学院广泛建立，科学与知识蓬勃发展。流传至今的《古兰经》手稿及各类宗教著作，已成为今人弥足珍贵的精神财富，-总穆夫提在仪式上表示。
活动期间，伊斯兰研究所所长托热阿勒·克德尔也发表讲话，并向新建成的博物馆捐赠了一批具有重要历史价值的珍贵文物。
这座具有重要精神与文化内涵的博物馆，系统展示了伊斯兰教传入哈萨克草原的历史进程、演变轨迹及其与民族精神之间的内在联系。展览内容涵盖历代学者的文化遗产，以及宗教启蒙领域的多类珍贵文物与历史资料。