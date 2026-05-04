阿斯塔纳哈萨克草原伊斯兰历史博物馆开馆

哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局主席、总穆夫提纳乌鲁兹拜·哈吉·图甘吾勒，哈萨克斯坦共和国议会参议院（上院）与马吉利斯（下院）议员，知识界代表，以及管理局学者委员会和专家委员会成员出席了开馆仪式。

Фото: ҚМДБ

—今天，我们共同见证了一项具有重要意义的文化事件，它将进一步弘扬民族数百年来积淀的精神遗产与信仰价值，唤醒历史记忆。在哈萨克斯坦伊斯兰事务管理局内设立这座历史博物馆，汇集了展示伊斯兰文明不同发展阶段的珍贵文物与稀有手稿，这对于国家精神文化建设具有深远意义，-纳乌鲁兹拜·哈吉·图甘吾勒说。

他指出，这座博物馆不仅是历史的见证，也将成为面向后辈的重要教育平台。每一件展品都凝结着民族发展的印记，每一份手稿都承载着先贤的智慧与学识。

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—事实上，我们的历史与伊斯兰教密不可分。这一点在自喀喇汗王朝时期开始的精神复兴进程中得到了充分体现。当时，伊斯兰教上升为国家宗教，清真寺与经学院广泛建立，科学与知识蓬勃发展。流传至今的《古兰经》手稿及各类宗教著作，已成为今人弥足珍贵的精神财富，-总穆夫提在仪式上表示。

活动期间，伊斯兰研究所所长托热阿勒·克德尔也发表讲话，并向新建成的博物馆捐赠了一批具有重要历史价值的珍贵文物。

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这座具有重要精神与文化内涵的博物馆，系统展示了伊斯兰教传入哈萨克草原的历史进程、演变轨迹及其与民族精神之间的内在联系。展览内容涵盖历代学者的文化遗产，以及宗教启蒙领域的多类珍贵文物与历史资料。