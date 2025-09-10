阿拉木图艺术博物馆开馆 展示中亚艺术魅力

据了解，博物馆的使命是支持和研究当代艺术，揭示其在全球文化中的重要地位。馆藏现有约700件艺术品，来自哈萨克斯坦及其他国家。

开馆仪式由哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃、阿拉木图市市长达尔汗·萨特巴勒德、博物馆创始人努尔兰·斯马古洛夫，以及文化艺术界人士和媒体代表共同出席。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігінен

巴拉耶娃在致辞中指出，这座博物馆是一项全新的文化倡议，它将艺术与现代技术、多媒体解决方案和创意产业工具有机结合。她强调，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在国情咨文中曾提出，对年轻一代而言，爱国主义的主要体现正是创造力和创新精神。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігінен

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігінен

—我相信，这座博物馆不仅是欣赏艺术珍品的场所，更将成为激发创造性思维、孕育新思想、促进国际交流的重要平台。它将丰富阿拉木图的文化生活，并为中亚艺术走向世界舞台发挥积极作用。-巴拉耶娃说。

博物馆总建筑面积超过一万平方米，由英国查普曼泰勒建筑设计事务所（Chapman Taylor）设计。一层设有宽敞的展厅，其中包括“大草原”和“萨热阿尔卡”主题展厅。中央区域为“艺术街”中庭，其设计灵感来自恰伦峡谷的自然形态。馆内还设有专业藏品库、修复中心以及名为“工作坊”的创意空间。

Фото: Мәдениет және ақпарат министрлігінен

目前，馆藏中超过七成作品为20世纪哈萨克斯坦杰出画家的代表之作。未来，博物馆将不断充实馆藏，继续展示和研究哈萨克斯坦及中亚艺术，并推动其在国际舞台上进一步发展。

【编译：阿遥】