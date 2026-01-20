博物馆里的塔斯莫拉短剑 再现古老部族的战争艺术

众所周知，公元前8世纪末至公元前7世纪初，欧亚大草原的历史进入了一个全新阶段——早期铁器时代。学界通常将这一时期称为“塔斯莫拉文化”，其名称源自塔斯莫拉峡谷发现的独特墓葬群。该文化集中反映了额尔齐斯—巴彦地区古代部族的生活方式、世界观念、战争传统以及经济结构。

目前珍藏于波塔宁历史文化博物馆的一柄短剑，清晰展现了这一时期的工艺水准。这件武器完全以铁锻造而成，剑身修长并逐渐收窄，两侧设有血槽，显示其曾被直接用于实战或狩猎。剑柄装饰着双螺旋结构纹样，这是塔斯莫拉工匠极具代表性的艺术特征。尽管历经岁月侵蚀，剑身已现斑驳痕迹，但仍保留着那个时代独特而克制的审美气息。

Фото: Есенжол Исабек

—塔斯莫拉文化是我国区域考古史上最为重要的时期之一。通过铁器，尤其是这类短剑，我们能够直观感受到古老部族强大的军事实力与高超的锻造技艺。这件文物吸引了众多游客，使他们得以跨越时空，触摸那个久远时代的真实氛围，-博物馆工作人员介绍说。

1927年，考古学者在哈萨克斯坦卡拉干达地区首次发现一种特殊墓葬形制，后被命名为“塔斯莫拉文化”。此类墓地通常由5至10座墓葬组成，其中包含一座或两座胡须墓。多数胡须墓由两个封堆构成，大小不一：较大的为主墓，较小的为次墓。主墓下设有墓室，可见人骨遗存；次墓一般不设墓室，地表常发现马骨及陶器。少量胡须墓仅有一个封堆。胡须状石堆多向东延伸，长度从20米至200米不等，个别甚至更长，其宽度通常在1.5至2米之间。

【编译：阿遥】