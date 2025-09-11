“无毒哈萨克斯坦”全国性青年禁毒运动在首都成立

会议宗旨是落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在安全会议上作出的重要指示，即毒品问题必将对国家的未来构成严重威胁。

负责禁毒和青年政策的政府机构代表，以及文化与信息部、内务部、卫生部和国际合作伙伴（包括联合国机构）的代表出席了会议。

青年领袖们展示了他们研发的创新方法和数字化解决方案，以预防毒品滥用。其中包括“MERGEN”信息系统，用于识别和屏蔽网络上传播的毒品相关内容。借助该系统，哈萨克斯坦境内已发现并拦截5000多个互联网资源。

会上还展示了一张数字化毒品犯罪地图，目前执法机构正积极利用这一工具开展工作。

与会者还讨论了在全国20个地区设立的禁毒前沿办公室的运作情况。这些中心面向青年群体，以生动直观的方式向青少年和大学生普及健康生活理念，并引入了基于科学方法的现代项目。

此外，会议期间还签署了一份备忘录，宣布成立“无毒哈萨克斯坦”全国性青年禁毒运动。该运动将团结和动员全国各地青年积极投身禁毒斗争。

