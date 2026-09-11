哈吉加强植物检疫合作 将联合监测跨境有害生物

（哈萨克国际通讯社讯）在阿拉木图举行的“2026跨境植物健康对话——农业跨境有害生物管理区域合作”国际研讨会期间，哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦相关机构签署合作备忘录，进一步加强两国在植物检疫安全领域的协作。

据哈萨克斯坦农业部新闻处消息，来自哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦政府部门、科研和教育机构、专业机构以及国际合作伙伴的代表参加了此次研讨会。

与会代表围绕跨境植物检疫风险的预防和管控展开讨论，包括防止检疫性和高度危险有害生物、植物病害以及杂草传播等议题。

会议指出，有效应对此类风险，需要各国加强行动协调、快速共享信息、开展联合监测，同时完善诊断体系和早期预警机制。

研讨会还重点讨论了现代技术在植物保护领域的应用，包括利用遥感、Big Earth Data（大地球数据）、卫星监测、无人机、物联网传感器和人工智能等技术识别和监测植物检疫风险。

此次研讨会的一项重要务实成果，是哈萨克斯坦与吉尔吉斯斯坦相关机构签署合作备忘录。

备忘录由哈萨克斯坦国家农业科研教育中心、吉尔吉斯共和国水资源、农业和加工业部下属加工业和有机农业司、扎兹肯·日耶姆巴耶夫哈萨克植物保护与检疫科学研究所，以及“吉尔吉斯斯坦森林和土地使用者协会”法人联合会共同签署。

根据备忘录，各方将在科学研究、植物检疫风险监测、信息和技术交流、专业人才培养，以及联合项目开发和实施等方向开展合作。

哈萨克斯坦农业部表示，落实相关协议将进一步加强两国专业机构之间的协作，提高跨境植物检疫风险识别和防控效率，并推动现代植物保护方法得到更广泛应用。

此次研讨会举行并签署合作备忘录，被视为推进地区植物检疫和粮食安全合作的一项重要务实举措。