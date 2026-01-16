阿拉木图无人机发展创新中心正式启用

据哈萨克斯坦科学与高等教育部新闻处消息，该中心是哈萨克斯坦国立大学与Aerial Solutions LLP公司合作成立的。

该新建的科技创新中心计划研发国产无人机（UAV）模型，建立培训和生产实验室及测试场地，并实施双元制教育和认证项目。此外，该中心还将开展师生参与的研发工作，并进行无人机的生产制造。

值得一提的是，该中心还计划在国内和国际市场推出无人机及相关服务，并支持创新型初创企业实现商业化。该项目的实施将加强哈萨克斯坦的数字基础设施，并显著推动哈萨克斯坦民用无人机航空领域国家战略的实施。

哈萨克斯坦国立大学董事会主席兼校长詹塞特·图伊梅巴耶夫、航空解决方案有限公司航空培训中心总经理佩丽扎特·库达伊别尔艮诺娃、哈萨克斯坦共和国国防部无人机系统研发与应用司司长伊萨·泰穆尔扎吾勒、国防部防空部队空军司令部总司令萨肯·鲁斯帖莫夫、国家安全学院系主任阿图尔·伊马舍夫、哈萨克斯坦航空管理局许可证部门主管阿德勒詹·苏丹诺夫，以及众多知名科学家、教职员工出席了开幕式。

- 国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在人工智能发展委员会第一次会议上指出：“我们国家的竞争力和主权直接取决于我们如何运用这项技术。每一位专业人士都必须掌握数字技能，并能够在工作中有效利用人工智能的功能。”该中心将为实施大型科研项目、研发和组装现代化无人机、培养合格的专业人才以及为学生提供实习机会提供充足的资源。这里研发的无人机将在经济的各个领域得到有效应用。-国立大学校长说。

航空解决方案有限公司航空培训中心总经理表示，该创新中心融合了科学、教育和现代无人技术，能够按照国际标准培养专业人才。

- 凭借雄厚的学术基础，该大学提供高质量的实践培训，并为工业、农业和数字监测领域的发展做出贡献。这一举措为青年专业人才开辟了新的机遇，并为将国内航空项目推向世界水平做出了重要贡献。-她说。

