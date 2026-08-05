乌克兰无人机袭击或致Wildberries损失达1000亿卢布

（哈萨克国际通讯社讯）据The Bell援引市场人士消息报道，在遭遇乌克兰无人机袭击后，俄罗斯电商平台Wildberries及其平台商家的损失可能达到1000亿卢布（按当前汇率约合5830亿坚戈）。

部分业内专家表示，1000亿卢布仅为无人机袭击造成的直接经济损失，目前尚无法确定最终损失规模。受事件影响，俄罗斯电子商务行业已连续第二周出现下滑。

报道称，在当前财政压力持续加大的背景下，即使俄罗斯政府决定对Wildberries及平台数千家商户提供支持，也将面临资金来源不足的问题。今年上半年，俄罗斯联邦预算赤字已达到5.7万亿卢布。

此前，《福布斯》俄罗斯版分析认为，仅Wildberries平台商家的损失就可能高达2800亿卢布。

Wildberries方面则表示，公司已向平台注册的18.5万名商家支付赔偿，目前赔付工作仍在继续。

据悉，上个月，乌克兰方面至少五次对Wildberries位于俄罗斯境内的仓储设施发动无人机袭击。多处仓库遭到破坏，造成工作人员死亡，并有数十人受伤。

Wildberries创始人塔季扬娜·金表示，此次袭击已导致来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、乌兹别克斯坦和中国的数万名商户蒙受数十亿坚戈损失。